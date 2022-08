China cometeu ‘sérias violações de direitos humanos’ em Xinjiang, diz ONU

A China cometeu graves violações de direitos humanos na província de Xinjiang, relacionadas à campanha de detenção em massa de minorias muçulmanas, sobretudo da etnia uigur, de acordo com um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos publicado nesta quinta-feira, 31, poucos minutos antes do fim do mandato de Michelle Bachelet como chefe de agência.

De acordo com o documento, houve graves violações “no contexto da aplicação de estratégias de contraterrorismo e contra-extremismo” por parte do governo, levando a “padrões interligados de severas e indevidas restrições a uma ampla gama de direitos”.

“Esses padrões de restrições são caracterizados por um componente discriminatório, assim como os atos direta ou indiretamente afetam os uigures e outras comunidades predominantemente muçulmanas”, diz o documento, que corrobora acusações de diversos países de “padrões condizentes com a prática de tortura” e pede “urgente atenção da comunidade internacional”.

Em maio, Bachelet passou seis dias na China e visitou Xinjiang, marcando a primeira visita de um alto comissário de direitos humanos da ONU ao país em 17 anos. Na ocasião, a autoridade internacional disse ser uma prioridade se envolver diretamente com o governo chinês, em questões de direitos humanos “para que o desenvolvimento, a paz e a segurança sejam sustentáveis” ​local e globalmente.

A visita aconteceu em meio a denúncias de que pessoas da etnia uigur foram detidas ilegalmente, maltratadas e forçadas a trabalhar em Xinjiang. A região faz fronteira com o Paquistão e o Afeganistão e é o lar de milhões de uigures e outros muçulmanos turcos, que foram submetidos a uma campanha do governo chinês de controle cultural, linguístico e social e atos de opressão.

O oeste da China tem grande presença de muçulmanos de origem turca. Há anos, a relação do grupo com o governo chinês é conflituosa por apresentar diferenças culturais e religiosas. Ativistas e especialistas das Nações Unidas afirmam que ao menos um milhão de muçulmanos estão detidos em campos na região. Junto a alguns políticos do Ocidente, os ativistas também acusam a China de tortura, trabalho e esterilizações forçados.

No ano passado, a União Europeia impôs sanções contra quatro autoridades chinesas por graves violações e abusos de direitos humanos com ligação à repressão aos muçulmanos uigures na região. Embora majoritariamente simbólicas, as medidas marcam um endurecimento significativo das políticas europeias em relação ao país asiático.

Pouco depois, os Estados Unidos anunciaram a proibição das importações de produtos com origem na província de Xinjiang, tendo como justificativa a repressão feita por autoridades. A embaixada da China em Washington afirmou que o ato “ignora a verdade e calunia maliciosamente a situação dos direitos humanos”.

