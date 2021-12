Jornal de Hong Kong encerra atividades após operação da China

O jornal digital pró-democracia Stand News, de Hong Kong, anunciou nesta quarta-feira (29) que irá encerrar as atividades após uma operação policial que contou com a prisão de editores e membros do conselho.

Em comunicado, o veículo de comunicação disse que seu site e mídia social não serão mais atualizados e serão retirados do ar. Além disso, o editor-chefe, Patrick Lam, renunciou e todos os funcionários foram demitidos.

A declaração foi feita pouco depois de centenas de policiais invadirem o escritório do jornal e realizarem a prisão de seis pessoas, incluindo altos funcionários, acusando-os de supostas “publicações subversivas”.

O Stand News, criado em 2014 como uma organização sem fins lucrativos, é a mídia pró-democracia de Hong Kong de maior expressão desde o fechamento do icônico Apple Daily, em janeiro deste ano, após uma investigação de segurança nacional.

A operação desta quarta levanta mais preocupações sobre a liberdade de imprensa na ilha, que voltou ao domínio chinês com a promessa de que uma ampla gama de direitos individuais seria protegida.

Em nota, a polícia informou que tinha um mandado que autorizava a busca e apreensão de materiais jornalísticos relevantes, e que mais de 200 policiais à paisana foram designados para a ação. Fotos publicadas nas redes sociais mostram os agentes carregando caixas de plástico para fora do escritório.

Ainda segundo a polícia, as prisões foram feitas separadamente, com três homens e três mulheres com idades entre 34 e 73 anos acusados de “conspirar para publicar notícias subversivas”. Suas identidades não foram reveladas.

Continua após a publicidade

Informações obtidas pela imprensa apontam que dentre os presos estão o editor-chefe, Patrick Lam, detido em sua própria casa juntamente com uma série de dispositivos apreendidos. Além dele, o vice-editor, Ronson Chan, que também é chefe da Associação de Jornalistas de Hong Kong, foi levado para interrogatório.

“O Stand News sempre noticiou de maneira profissional e todos sabem disso. Qualquer crime não mudará esse fato”, disse Chan por meio de nota após ser liberado.

Para a diretora da organização não governamental Human Rights Watch, Sophie Richardson, as prisões se tratam de uma retaliação do governo chinês, que busca acabar com a mídia livre que faz constantes críticas a Pequim.

Já a Hong Kong Watch, outra organização não governamental, disse que as ações da polícia são “nada menos do que um ataque total à liberdade de imprensa na ilha”.

Após uma série de protestos contra o governo em 2019, o Partido Comunista da China impôs uma ampla Lei de Segurança Nacional em Hong Kong que, segundo os críticos, restringe as liberdades prometidas à ex-colônia e que não são encontradas no continente.

A lei criminaliza o secessionismo, subversão, terrorismo e conluio estrangeiro para intervir nos assuntos da cidade. Desde que foi implementada, em junho de 2020, mais de 100 partidários da democracia foram presos e muitos outros precisaram fugir para o exterior.

As autoridades chinesas e da ilha dizem repetidamente que a liberdade de imprensa é respeitada, porém ela não é absoluta e não pode colocar em risco a segurança nacional.

Na última semana, a polícia prendeu universitários e removeu esculturas e obras de arte que apoiavam a democracia e homenageavam as vítimas da repressão chinesa contra os manifestantes da Praça da Paz Celestial, em 1989.