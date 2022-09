Regiões separatistas na Ucrânia aceleram referendo sobre adesão à Rússia

As autoridades que controlam regiões separatistas pró-Rússia na Ucrânia anunciaram, nesta terça-feira, 20, um referendo para decidir a incorporação de seus territórios à nação russa. Zaporizhzhia e Kherson se juntaram às autoproclamadas repúblicas independentes de Donetsk e Luhansk no plano de anexação à Moscou, após contra-ofensiva da Ucrânia retomar regiões do país.

De acordo com a emissora americana CNN, uma autoridade da administração de Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, disse que região ocupada por soldados russos realizará, em breve, um referendo sobre a unificação com a Rússia.

“Os delegados do Congresso Nacional dos Cidadãos exigiram um referendo imediato sobre a reunificação de Zaporizhzhia com a Rússia”, disse Rogov, observando que isso restauraria “para sempre” a paz e daria impulso ao desenvolvimento do território, situado no sul da Ucrânia.

O alto funcionário pró-Rússia também reforçou que a adesão ao Kremlin impediria “a agressão do regime ucraniano contra civis e a destruição de infraestrutura por militantes das Forças Armadas da Ucrânia”.

Segundo o chefe da administração civil-militar de Zaporizhzhia, Yevgeniy Balitskiy, a cidade já tem a infraestrutura necessária para o pleito.

“Tecnicamente, estamos prontos. A segurança das assembleias de voto é garantida. Nossas fronteiras são protegidas de forma confiável pelos militares russos”, disse ele.

Na mesma toada, Vladimir Saldo, chefe da administração regional de Kherson, anunciou que a votação sobre a integração da região – também ocupada por forças separatistas pró-Moscou – será realizada entre 23 e 27 de setembro, segundo a agência de notícias estatal russa RIA Novosti.

Essas são as mesmas datas anunciadas pelas autodeclaradas repúblicas de Luhansk e Donetsk, cidades do leste ucraniano reconhecidas como independentes pelo governo russo.

Saldo observou que a segurança será reforçada para garantir que os eleitores não sejam afetados pelos combates entre as forças ucranianas e russas que ainda ocorrem em partes de Kherson.

“Considerando a difícil situação na região de Kherson e entendendo sua responsabilidade pela vida e tranquilidade dos moradores da região, a Administração da região de Kherson fará todo o necessário para garantir a segurança de todos os moradores da região”, disse.

O anúncio sobre o referendo nas diversas regiões separatistas ocorre uma semana após a contra-ofensiva ucraniana que vem retomando territórios no sul do país. Autoridades de Kiev disseram que o objetivo é recuperar a maior parte da região ocupada pela Rússia de Kherson até o final do ano.

A expectativa dos separatistas é de que o referendo contenha o avanço das forças ucranianas sobre os territórios ocupados.

“Tenho certeza de que a incorporação da região de Kherson à Federação Russa garantirá nosso território e restaurará a justiça histórica. Esta é uma decisão necessária no contexto de constantes atos de terror por parte das formações armadas da Ucrânia e dos países membros da Otan [Organização do Tratado do Atlântico Norte], que fornecer armas para matar civis em nossa terra”, disse Saldo.