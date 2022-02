Putin reconhece regiões separatistas da Ucrânia

Em meio às tensões envolvendo uma possível invasão da Rússia à Ucrânia, classificada pelo Ocidente como “iminente”, o presidente russo, Vladimir Putin, irá anunciar, possivelmente ainda nesta segunda-feira, o reconhecimento da independência das regiões ucranianas de Luhansk e Donetsk.

“O presidente disse que planeja assinar o relevante decreto num futuro próximo”, afirmou o Kremlin em comunicado, poucas horas depois de um debate entre o presidente e um conselho sobre o tema. Durante o encontro, os outros 12 membros do conselho pediram para o presidente dar o sinal positivo ao reconhecimento.

O ex-premiê e ex-presidente russo Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança, foi o primeiro a pedir declaradamente o reconhecimento das regiões, afirmando que os residentes “não são apenas falantes de russo, são cidadãos russos”.

A assinatura deve ser oficializada em pronunciamento do presidente à nação. É incerto se Moscou pretende reconhecer todas as regiões de Donetsk e Luhansk ou só áreas que são controladas por separatistas. Além disso, não há detalhes se a independência significaria a anexação das regiões à Rússia.

O eventual reconhecimento da independência sepultaria os Acordos de Minsk, negociados em 2015, sob mediação da Alemanha e França, para um cessar-fogo nas duas regiões, que teriam em troca autonomia administrativa. As autoproclamadas República Popular de Donetsk e República Popular de Luhansk são em boa parte controladas por separatistas pró-Moscou desde 2014 e palco de uma guerra que já deixou cerca de 15.000 mortos.

O debate ocorre poucos dias após líderes das autoproclamadas repúblicas populares anunciarem a retirada de civis para a Rússia, citando temores com segurança. Nesta segunda-feira, os líderes já reforçaram o pedido para que o Kremlin reconheça ambas como Estados independentes.

Segundo Denis Pushilin, líder da região de Donetsk, o pedido de reconhecimento se deve à necessidade de adquirir o status de sujeito internacional para que as regiões sejam “capazes de neutralizar totalmente a agressão militar cometida por autoridades ucranianas e evitar vítimas entre a população civil e a destruição de infraestruturas”.

“Caro Vladimir Vladimirovich (Putin), a fim de evitar a morte em massa dos habitantes da república, peço-lhe que reconheça a soberania e a independência da república popular de Luhansk”, disse, por sua vez, o líder de Luhansk, Leonid Pasechnik, que também pediu que Putin considere a possibilidade de assinar um tratado de cooperação e amizade entre a Rússia e a região.

A oficialização do reconhecimento abre caminho para que tropas russas entrem nas duas regiões, onde rebeldes separatistas pró-Moscou enfrentam forças ucranianas desde 2014. Na semana passada, em meio à tensão política, diplomática e militar, o governo ucraniano e grupos separatistas apoiados por Moscou já haviam se acusado mutualmente de violações ao regime de cessar-fogo em Donbas, onde ficam as províncias separatistas e onde confrontos desde 2014 já deixaram mais de 14.000 mortos.

Para o Ocidente, o reconhecimento seria mais um pretexto para Moscou aumentar ainda mais o número de tropas ao longo da divisa com território ucraniano. Além disso, se encaixaria em um padrão empregado pelo governo russo para tentar fabricar um pretexto para invadir a Ucrânia, ao culpar Kiev por ataques e esperar pedidos de ajuda de separatistas pró-Rússia.

A Rússia nega as acusações e diz ter retirado parte de suas tropas posicionadas perto da fronteira com o país vizinho. Países ocidentais, no entanto, afirmam que mais equipamentos e tropas estão chegando e montando preparações normalmente vistas nos dias finais antes de um ataque militar. De acordo com inteligência americana, há mais de 150.000 militares russos nas fronteiras.

Segundo o embaixador dos Estados Unidos na Organização para Segurança e Cooperação na Europa, Michael Carpenter, uma decisão positiva seria “deplorável”.

“Se realizado, isso resultaria novamente na derrubada da ordem internacional baseada em regras, sob a ameaça da força. Isto, caros colegas, é deplorável e condenável. E deveria ser condenado por todos nós”, afirmou.

Junto ao conturbado histórico recente, a agência de notícias russa Interfax anunciou nesta segunda-feira que cinco membros de um grupo de reconhecimento e sabotagem da Ucrânia foram mortos após tentativa de violação da fronteira com o território russo. O governo ucraniano negou as informações e disse se tratar de uma notícia falsa, acrescentando que nenhum militar estava presente na região de Rostov, local do incidente.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse estar “extremamente preocupado” com os relatos de uma escalada em confrontos. Ele já havia alertado que uma concentração de tropas ucranianas perto das linhas de frente de Donbas poderiam soar como provocação.

O Kremlin é contra a possível adesão de Kiev à aliança militar da Otan e vem alertando que uma confirmação terá consequências graves. Segundo Putin, uma eventual adesão do país vizinho à Otan é uma ameaça não apenas à Rússia, “mas também a todos os países do mundo”. De acordo com ele, uma Ucrânia próxima ao Ocidente pode ocasionar uma guerra para recuperar a Crimeia – território anexado pelo governo russo em 2014 –, levando a um conflito armado.

A aliança, por sua vez, afirma que “a relação com a Ucrânia será decidida pelos trinta aliados e pela própria Ucrânia, mais ninguém” e acusa a Rússia de enviar tanques, artilharia e soldados à fronteira para preparar um ataque.