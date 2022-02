Rússia diz que ucranianos tentaram violar fronteira; Kiev nega

A agência de notícias russa, Interfax, anunciou nesta segunda-feira, 21, que cinco membros de um grupo de reconhecimento e sabotagem da Ucrânia foram mortos após tentativa de violação da fronteira com o território russo.

O governo ucraniano negou as informações e disse se tratar de uma notícia falsa, acrescentando que nenhum militar estava presente na região de Rostov, local do incidente.

⚡️FSB: At 9.50 in the morning, a projectile fired from Ukraine completely destroyed the border checkpoint of the Russian Federation in the Rostov region, 150 metres from the border, there were no casualties – RIA Novosti. #Donbass pic.twitter.com/FJ39bCsmWi

— Dean O'Brien (@DeanoBeano1) February 21, 2022