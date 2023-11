Recém-nascidos perdem incubadoras por corte de energia em hospital de Gaza

Um corte geral de energia elétrica afetou o Hospital Al-Shifa, o maior da Faixa de Gaza, desde o domingo 12, fazendo com que bebês prematuros tenham que ser retirados de incubadoras. Os recém-nascido estão sendo enrolados em toalhas e cobertores térmicos molhados com água quente, na esperança de que sobrevivam até que sejam transferidos para outra unidade de saúde.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que dos 45 bebês nas incubadoras do Hospital Al-Shifa, três morreram até domingo 12. Médicos locais afirmaram que várias crianças morreram enquanto estavam na unidade de terapia intensiva e no berçário em meio ao contínuo bombardeio e cerco de Israel à Faixa de Gaza.

Um cirurgião do hospital, Ahmed El Mokhallalati, disse à agência de notícias Reuters no domingo que bombardeios forçaram a equipe a colocar bebês prematuros em camas comuns, usando a pouca energia disponível para aquecê-los.

“Prevemos que vamos perder mais deles dia após dia”, afirmou.

À emissora Al-Araby TV, o médico Muhammad Abu Salmiya declarou: “Eu estava com eles há um tempo atrás. Eles agora estão expostos porque os tiramos das incubadoras. Nós os embrulhamos em papel alumínio e colocamos água quente ao lado deles para que possamos aquecê-los.”

Outro médico, Ahmed Al-Mokhallalati, que tirou as fotos dos bebês, disse não há eletricidade suficiente para alimentar o gerador das incubadoras, que estão no prédio da enfermaria feminina, local que foi alvo de bombardeios de Israel.

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse no X, antigo Twitter, que o Hospital Al-Shifa “não funciona mais como um hospital”.

.@WHO has managed to get in touch with health professionals at the Al-Shifa hospital in #Gaza.

The situation is dire and perilous.

It's been 3 days without electricity, without water and with very poor internet which has severely impacted our ability to provide essential…

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 12, 2023