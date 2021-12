Rainha Elizabeth II cancela tradicional almoço de véspera de Natal

A rainha Elizabeth II cancelou o tradicional almoço de Natal com membros da Família Real como medida de precaução devido ao aumento de casos da Covid-19 no Reino Unido, informou o Palácio de Buckingham nesta quinta-feira (16).

“A decisão é cautelosa, visto que colocaria em risco os arranjos de Natal de muitas pessoas se fosse adiante. Embora haja pesar, há uma crença de que foi a coisa certa a se fazer”, disse o Palácio.

A monarca receberia seus parentes na próxima terça-feira (21) em um almoço que precede a reunião para os familiares mais próximos no dia de Natal, na residência de Sandringham, no leste do país.

A rainha passou a maior parte da pandemia no Castelo de Windsor, a oeste de Londres. Em outubro, ela já havia cancelado a sua participação na COP26 por recomendações médicas – foi a primeira vez, nos últimos 15 anos, que desmarcou um compromisso oficial.

Dias depois, o Palácio afirmou que ela ficaria em repouso por pelo menos mais duas semanas após passar a noite em um hospital para “exames preliminares”.

O médico-chefe do Reino Unido alertou nesta semana para que as pessoas evitem se aglomerar antes do Natal depois do país registrar o maior número de casos diários em toda a pandemia.

Na última quarta-feira (15), 78.144 britânicos foram infectados pelo coronavírus – até então, o recorde negativo havia sido em 8 de janeiro de 2021, quando 68.192 diagnósticos foram confirmados.