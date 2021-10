Rainha Elizabeth cancela participação na COP 26: ‘Recomendações médicas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O Palácio de Buckingham anunciou nesta terça-feira (26) que a rainha Elizabeth II terá de cancelar sua viagem a Glasgow, na Escócia, onde participaria da Conferência da ONU para as Mudanças Climáticas, a partir deste domingo (31). “Por determinações médicas, ela terá que declinar do convite”, comunicou o porta-voz da realeza. A Rainha já havia cancelado uma viagem que faria à Irlanda do Norte, dias atrás – foi a primeira vez, nos últimos 15 anos, que desmarcou um compromisso oficial.

O clima no Reino Unido é de preocupação com o estado de saúde da monarca, que está com 95 anos – um comunicado oficial, no entanto, afirma que exames médicos realizados na noite em que ficou hospitalizada, anteontem, mostraram que ela está bem, “mas necessita de repouso”.