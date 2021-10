Rainha Elizabeth ficará mais duas semanas em repouso

A rainha Elizabeth II ficará em repouso por “pelo menos” mais duas semanas, anunciou nesta sexta-feira, 29, o Palácio de Buckingham, depois que a monarca passou uma noite em um hospital na semana passada para “exames preliminares”.

“Seguindo o conselho dos médicos que disseram a sua majestade para descansar por alguns dias, a rainha decidiu que continuará em repouso por pelo menos mais duas semanas”, diz o comunicado divulgado pela família real.

A rainha de 95 anos passou uma noite em um hospital há nove dias. Por recomendação dos médicos também cancelou duas viagens: uma à Irlanda do Norte e outra a Glasgow para participar na próxima semana da Conferência do Clima da ONU. Ela retomou “tarefas leves” na última terça-feira 26, incluindo duas audiências virtuais com os embaixadores da Coreia do Sul e da Suíça no Reino Unido.

Com a nova recomendação de descanso, Elizabeth teve que cancelar sua presença nas celebrações do Festival da Memória, em 13 de novembro, quando serão realizadas homenagens aos soldados britânicos e da Commonwealth.

“Sua Majestade lamenta que isso signifique que ela não poderá comparecer ao Festival da Memória no sábado, 13 de novembro. No entanto, a firme intenção da rainha permanece no Serviço Nacional de Memória no Domingo da Memória, em 14 de novembro”, disse o Palácio.

Apesar da idade, a monarca apresentou uma saúde bastante estável nos últimos anos. Ela mantém há décadas o hábito de tomar uma taça de martini seco à noite, numa rotina que inclui também uma dose diária de gim e licor Dubonnet, sempre antes do almoço. A sobremesa costuma vir acompanhada de uma taça de vinho. Recentemente, porém, seus médicos recomendaram que ela diminuíssem o consumo de álcool.

“Disseram à Rainha que deixasse seu drinque noturno, que geralmente é um martini”, disse à revista Vanity Fair uma fonte da realeza.