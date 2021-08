Quem é Kathy Hochul, primeira mulher a governar Nova York

Kathy Hochul, de 62 anos, logo se tornará a primeira governadora do estado de Nova York, substituindo o governador Andrew Cuomo, após sua renúncia ao cargo nesta terça-feira, 10. Ele está sendo investigado pela Secretaria de Justiça do estado por cometer assédio sexual contra ao menos 11 mulheres.

Nascida em Buffalo, ela foi eleita vice-governadora de Nova York em 2014 como companheira de chapa de Cuomo e foi reeleita ao lado dele em 2018. Agora, em duas semanas, ela assumirá o comando do estado.

Em um comunicado, a política apoiou a renúncia do governador, dizendo ser “a coisa certa a fazer e no melhor interesse dos nova-iorquinos”.

“Como alguém que serviu em todos os níveis de governo e é o próximo na linha de sucessão, estou preparado para liderar como o 57º governador do estado de Nova York”, disse.

Em muitos aspectos, o estilo de Hochul é o oposto do de Cuomo. O governador que está deixando o cargo tem a reputação de governar pela força bruta e pelo medo.

Hochul, por sua vez, gastou grande parte de seu mandato na estrada, destacando a agenda do governo e participando de uma ampla politicagem local.

Em seu antigo site de campanha, ela defende o aumento do salário mínimo em Nova York para 15 dólares por hora, pressiona pela lei estadual de licença familiar paga e defende os direitos femininos.

Ela também liderou a iniciativa do governador “Enough is Enough” para combater a agressão sexual nos campi universitários e co-preside a força-tarefa de abuso de heroína e opiáceos do estado.

Atenção nacional

Hochul chamou a atenção nacional pela primeira vez depois de vencer uma eleição especial na Câmara dos EUA em 2011 para o 26º distrito congressional de Nova York. A cadeira era considerada segura pelos republicanos, que ocuparam o distrito por quatro décadas até a vitória dela.

A eleição foi vista como uma batalha por procuração sobre uma proposta republicana da Câmara para reformar o Medicare, seguro médico financiado pelo governo dos EUA para pessoas com 65 anos ou mais que atendem a outros critérios especiais.

Enquanto estava no Congresso, ela apresentou o “Clothe a Homeless Hero Act”, que orientava os aeroportos a entregar roupas em postos de controle de aeroportos para organizações de veteranos de guerra. Seu projeto se tornou lei em 2013.

Antes de sua breve passagem pelo Congresso, Hochul passou cerca de 18 anos na política estadual local, incluindo 14 anos como vereadora de Hamburgo, seguidos por quase quatro anos como secretária do condado de Eric.

Ao longo dos anos, ela deixou de ser uma democrata de tendência mais conservadora — antes se opunha à concessão de carteiras de motorista a imigrantes indocumentados, por exemplo — para apoiar posições mais progressistas sobre as questões.

Seus outros empregos anteriores incluem trabalhar no M&T Bank, como advogada para um escritório de advocacia em Washington, e como assessora jurídica e assessora de dois ex-políticos democratas de Nova York — o senador americano Daniel Patrick Moynihan e o deputado federal John Joseph LaFalce.

Hochul, junto com sua mãe e tia, fundou em 2006 uma casa provisória em Buffalo para vítimas de violência doméstica chamada Kathleen Mary House.