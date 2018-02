Erro em dado de velocidade pode ter causado queda de avião russo

O acidente do avião AN-148 russo que caiu no domingo perto de Moscou pode ter sido causado pelo fato de o painel de comandos da cabine de pilotos ter mostrado dados equivocados sobre a velocidade da aeronave, informou nesta terça-feira o Comitê Interestatal de Aviação.

A tragédia, na qual morreram todas as 71 pessoas a bordo da aeronave, é o maior desastre aéreo da história do país. Segundo as autoridades, o avião havia passado por uma revisão completa um mês antes do acidente.

“A análise preliminar da informação registrada e o exame de casos análogos ocorridos no passado permitem supor que o fator que causou a situação extraordinária durante o voo foram os dados errôneos sobre a velocidade que apareceram nas telas dos pilotos”, disse a organização em comunicado.

Os dados equivocados se deveriam ao congelamento dos sensores de velocidade, segundo os dados extraídos pelos investigadores da análise das caixas-pretas recuperadas no lugar do acidente.