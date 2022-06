Quase dois terços das crianças da Ucrânia deixaram suas casas, diz Unicef

A guerra entre Rússia e Ucrânia forçou a grande maioria das crianças residentes no país a deixar suas casas, afirmou uma autoridade do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) nesta quarta-feira, 15.

Em entrevista coletiva em Nova York, Afshan Khan, diretora regional do órgão, disse que cerca de dois terços dos menores de idade estão deslocados dentro e fora do território ucraniano, na condição de refugiados.

“Crianças estão sendo forçadas a deixar suas casas, amigos, brinquedos, familiares e enfrentando incertezas sobre o futuro”, afirmou Khan.

De acordo com números das Nações Unidas, 277 crianças foram mortas e 456 feridas ao longo da guerra. O governo ucraniano cita um número ainda maior: a procuradora-geral diz que 313 crianças foram mortas e 579 feridas.

Os combates também afetaram o ano letivo no país, com a suspensão de aulas e a destruição de mais de 500 instalações de ensino desde o início do conflito, segundo o Ministério da Educação e Ciência ucraniano.

No leste do país, onde os confrontos se intensificaram nas últimas semanas, uma em cada seis escolas apoiadas pelo Unicef foram danificadas, de acordo com o órgão.

“Como esses números mostram, a guerra na Ucrânia é uma crise de direitos da criança, e o Unicef está trabalhando para apoiar crianças e famílias onde quer que estejam no país”, acrescentou a diretora da organização.

Khan aproveitou a entrevista para fazer um apelo pela interrupção de ataques a áreas povoadas e à infraestrutura civil. “A Unicef continua pedindo um cessar-fogo imediato na Ucrânia e para proteger todas as crianças de danos. A cada dia que esta guerra continua, aumenta o impacto devastador e duradouro sobre as crianças, na Ucrânia, na região e em todo o mundo”, declarou.