Quais foram os terremotos mais mortais dos últimos 20 anos

A região central da Turquia e o noroeste da Síria foram atingidas por um terremoto de magnitude 7,8 nesta segunda-feira, 6. Autoridades locais afirmam que até o momento mais de 2.300 pessoas morreram nos dois países e outras 9.800 estão feridas, além de milhares de desaparecidos.

Os tremores foram sentidos até no Líbano, Grécia, Israel e na ilha de Chipre, e foram tão intensos que centenas de prédios e até um castelo do antigo Império Bizantino foram derrubados. Equipes de reforços se esforçam para retirar os sobreviventes dos escombros.

O terremoto está entre um dos mais fortes dos últimos anos. Abaixo, veja uma lista dos tremores mais mortais das últimas duas décadas.

Haiti, 14 de agosto de 2021 – Um terremoto de magnitude 7,2 atingiu o sul do país, matando mais de 2.200 pessoas e destruindo ou danificando cerca de 13.000 casas.

Indonésia, 28 de setembro de 2018 – Um terremoto de magnitude 7,5 atingiu a ilha de Sulawesi, resultando em um tsunami de 1,5 metros e matando mais de 4.300 pessoas.

Irã, 12 de novembro de 2017 – Um terremoto de magnitude 7,3 sacudiu a região leste de Kermanshah, matando mais de 400 pessoas. Pelo menos seis pessoas morreram no vizinho Iraque.

México, 19 de setembro de 2017 – Um terremoto de magnitude 7,1 atingiu a região central do México, matando pelo menos 369 pessoas e causando mais devastação na capital do que qualquer tremor desde um terremoto em 1985 que matou milhares.

Itália, 24 de agosto de 2016 – Um terremoto de magnitude 6,2 atingiu um aglomerado de comunidades montanhosas a leste de Roma, no centro da Itália, matando cerca de 300 pessoas.

Equador, 16 de abril de 2016 – Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu o país, matando mais de 650 pessoas na costa do Pacífico do país.

Afeganistão, 26 de outubro de 2015 – Um terremoto de magnitude 7,8 abalou o nordeste do Afeganistão, matando quase 400 pessoas no país e no norte do Paquistão.

Nepal, 25 de abril de 2015 – Um terremoto de magnitude 7,8 devastou o empobrecido Nepal, matando quase 9.000 pessoas e interrompendo a vida de mais de oito milhões.

China, 3 de agosto de 2014 – Um terremoto de magnitude 6,3 devastou o sudoeste da China, matando pelo menos 600 pessoas em uma área remota da província de Yunnan.

Paquistão, 24 de setembro de 2013 – Dois terremotos, de magnitude 7,7 e 6,8, sacudiram a província do Baluchistão, no sudoeste, matando pelo menos 825 pessoas.

Irã, 11 de agosto de 2012 – Dois fortes terremotos, de magnitude 6,4 e 6,3, respectivamente, mataram pelo menos 300 pessoas perto da cidade de Tabriz, no noroeste do Irã.

Turquia, 23 de outubro de 2011 – Um poderoso terremoto de magnitude 7,2 sacudiu o sudeste da Turquia, matando mais de 600 pessoas.

Japão, 11 de março de 2011 – Um terremoto de magnitude 9,0 e um tsunami atingiram o nordeste do Japão, matando cerca de 15.690 pessoas e ferindo 5.700. O terremoto também desencadeou o maior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl em 1986.

Nova Zelândia, 22 de fevereiro de 2011 – Um terremoto de magnitude 6,3 atingiu Christchurch, matando pelo menos 180 pessoas.

Chile, 27 de fevereiro de 2010 – Um terremoto de magnitude 8,8 e subsequente tsunami no Chile mataram mais de 500 pessoas, destruindo centenas de milhares de casas e destruindo rodovias e pontes.

Haiti, 13 de janeiro de 2010 – Um terremoto de magnitude 7,0 devastou a capital do Haiti, Porto Príncipe, e matou cerca de 316.000 pessoas. As Nações Unidas estimaram que 80.000 edifícios em Port-au-Prince e arredores foram destruídos.

China, 12 de maio de 2008 – Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a província de Sichuan, matando cerca de 87.600 pessoas.

Ásia, 26 de dezembro de 2004 – Um terremoto de magnitude 9,15 em Sumatra provocou um tsunami que atingiu a Indonésia, Tailândia, Índia, Sri Lanka e muitos outros países da região, devastando aldeias e ilhas turísticas e deixando quase 230.000 mortos ou desaparecidos.

Paquistão, 8 de outubro de 2005 – Um terremoto de magnitude 7,6 a nordeste de Islamabad matou pelo menos 73.000 pessoas. O terremoto também abalou a Caxemira indiana, matando 1.244 pessoas.

Irã, 26 de dezembro de 2003 – Um terremoto de magnitude 6,6 atingiu a província de Kerman, no sudeste, e destruiu a cidade de Bam, matando 31.000 pessoas.