Putin sugere que avião de Prigozhin explodiu com granadas de mão

“Fragmentos de granadas de mão foram encontrados nos corpos dos mortos no acidente. Não houve impacto externo no avião – isso já é um fato estabelecido”, afirmou Putin durante uma reunião do Clube de Discussão Valdai no resort de Sochi, no Mar Negro.

O líder russo não deu mais detalhes de como as granadas foram detonadas. No entanto, insinuou que os investigadores dos Estados Unidos erraram ao não realizar testes de álcool e drogas nos corpos das vítimas, uma vez que já haviam encontrado cocaína no escritório da organização paramilitar em São Petersburgo.

Em junho, meses antes da queda, Prigozhin liderou um motim contra o Kremlin, com duração de 24 horas. Apesar do fracasso, a revolta breve expôs uma fragilidade jamais vista desde que Putin assumiu o poder, em 1999. O episódio tornou o líder mercenário uma persona non grata para o presidente russo.

Exatos dois meses depois, no dia 23 de agosto, uma aeronave de Embraer com destino a São Petersburgo caiu no norte de Moscou, e matou todos que estavam a bordo. Além de Prigozhin, entre os passageiros estavam duas figuras importantes do Grupo Wagner, quatro guarda-costas e uma tripulação de três pessoas.