Kremlin diz que avião de Prigozhin pode ter sido derrubado de propósito

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira, 30, que investigadores consideram a possibilidade de que o avião que levava Yevgeny Prigozhin, chefe do grupo mercenário Wagner, pode ter sido derrubado de propósito. A fala feita pelo porta-voz Dmitry Peskov é o primeiro reconhecimento público de que o desafeto do presidente Vladimir Putin pode ter sido assassinado.

“É óbvio que há versões diferentes que estão sendo consideradas, incluindo a versão – vocês sabem do que estamos falando – vamos dizer, de uma atrocidade deliberada”, disse Peskov a repórteres, quando perguntado sobre a investigação.

O jato particular no qual Prigozhin viajava de Moscou para São Petersburgo, um Embraer Legacy 600, caiu na região de Tver, ao norte de Moscou, em 23 de agosto. Todas as 10 pessoas a bordo morreram, incluindo duas outras figuras importantes do Grupo Wagner.

Ainda não está claro o que causou a queda do avião, mas moradores próximos ao local do acidente disseram à agência de notícias Reuters que ouviram um estrondo e depois viram o jato cair no chão. Em vídeo publicado nas redes sociais é possível ver a aeronave em queda livre até o solo. Outro vídeo mostra os destroços, ainda em chamas, em um gramado.

O acidente ocorreu dois meses depois de Prigozhin e seus mercenários realizarem uma rebelião contra os principais comandantes militares de Putin. O Grupo Wagner chegou a tomar o controle da cidade de Rostov, no sul da Rússia, e avançaram em direção a Moscou. A 200 quilômetros da capital, os combatentes recuaram, devido a um acordo firmado às pressas com o Kremlin.

Apesar do fracasso, o motim foi o maior desafio ao governo de Putin desde que ele assumiu o poder em 1999.

O Kremlin rejeitou como uma “mentira absoluta” a sugestão de alguns políticos e agências – sem provas – de que Putin ordenou a morte de Prigozhin como vingança. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse na semana passada que não ficou surpreso com a queda do avião, falando que “não acontecem muitas coisas na Rússia das quais Putin não esteja por trás”.

