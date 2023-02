Putin prometeu não matar Zelensky, diz ex-premiê de Israel

Giro VEJA - segunda, 6 de fevereiro

O discurso do presidente na cerimônia do banco estatal e os novos desdobramentos do caso sobre a ação golpista revelada por Marcos do Val (Podemos-ES) são os destaques do dia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcou presença na cerimônia de posse de Aloizio Mercadante no BNDES, com mais uma leva de críticas à política de juros do Banco Central. Lula também rebateu críticas à atuação do banco durante governos petistas e voltou a comentar os atos golpistas de 8 de janeiro