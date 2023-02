Palestina: Israel faz ataques aéreos e seu número de colonos bate recorde

Após a eleição do governo mais direitista e anti-árabe que Israel já viu, a pressão sobre a Palestina, como era esperado, aumentou. Na semana passada, o exército israelense deixou dez mortos em um campo de refugiados na Cisjordânia, que militantes palestinos responderam com sucessivos ataques usando explosivos improvisados. Nesta quinta-feira, 2, as forças armadas de Israel realizaram ataques aéreos no centro da Faixa de Gaza. Em paralelo, a população de colonos israelenses na Cisjordânia bateu recorde de crescimento, segundo relatório.

Em comunicado, o exército israelense confirmou que estava “atacando na Faixa de Gaza”. Segundo agências de notícias, pelo menos sete foguetes atingiram um centro de treinamento das Brigadas Ezzedine al-Qassam, o braço armado do grupo islâmico Hamas. O centro está localizado no campo de refugiados de al-Maghazi, no centro da Faixa de Gaza.

Uma segunda rodada de ataques aéreos do exército israelense teve como alvo o centro de treinamento das Brigadas al-Qassam, a sudoeste da cidade de Gaza.

A Frente Popular para a Libertação da Palestina (PFLP), um grupo armado palestino, disse ter lançado foguetes contra Israel no início desta quinta-feira, em resposta aos ataques aéreos e à “agressão sistemática” contra prisioneiros palestinos nas prisões israelenses.

Na quarta-feira 1, o ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, que supervisiona as prisões, disse que levaria adiante os planos para endurecer as condições dos prisioneiros palestinos nas prisões israelenses.

“Ataques vindos de Gaza não enfraquecerão minha determinação para mudar as condições dos acampamentos de verão de terroristas assassinos”, disse o ministro abertamente anti-árabe, em referência ao que ele considera “regalias”, como padarias, oferecidas a prisioneiros.

Continua após a publicidade

Gaza, densamente povoada com 2,3 milhões de pessoas, está sob bloqueio israelense desde que o Hamas assumiu o poder em 2007.

No início desta semana, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, encerrou sua viagem ao Oriente Médio sem nenhum avanço na redução das tensões entre israelenses e palestinos, dizendo que cabia “fundamentalmente a eles” acabar com a violência.

Blinken disse ter ouvido “profunda preocupação com a trajetória atual” durante as reuniões em Israel e na Cisjordânia ocupada. Mas, além de pedir uma “redução da escalada”, ele não ofereceu nenhuma nova iniciativa dos Estados Unidos.

Uma operação israelense no campo de refugiados de Jenin na semana passada, um de seus ataques mais mortíferos na Cisjordânia em décadas, matou 10 palestinos – a maioria homens armados, mas também dois civis, incluindo uma mulher de 61 anos. No dia seguinte, um atirador palestino matou sete israelenses do lado de fora de uma sinagoga em Jerusalém Oriental. No total, mais de 20 pessoas foram mortas na semana passada, entre ataques e retaliações.

Enquanto isso, quase simbolicamente, a população de colonos da Cisjordânia de Israel chegou a mais de meio milhão de pessoas, segundo relatório do WestBankJewishPopulationStats.com. O grupo prevê, ainda, um crescimento populacional mais rápido sob o novo governo ultranacionalista de Israel.

Com base em números oficiais, o relatório mostrou que a população de colonos cresceu para 502.991 em 1º de janeiro, aumentando mais de 2,5% em 12 meses e quase 16% nos últimos cinco anos.

O marco ocorre quando o novo governo de Israel, formado por partidos ultranacionalistas que se opõem ao Estado palestino, colocou a expansão dos assentamentos no topo de sua lista de prioridades. O governo já prometeu legalizar os postos avançados que há muito desfrutam do apoio tácito do governo e aumentar a aprovação e a construção de casas de colonos em toda a Cisjordânia.