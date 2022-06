Putin fará sua primeira viagem internacional desde a invasão da Ucrânia

O presidente russo Vladimir Putin fará sua primeira viagem internacional desde que suas tropas invadiram a Ucrânia, em 24 de fevereiro. De acordo com a emissora estatal Rossiya 1, Putin visitará o Tajiquistão e o Turcomenistão nesta semana, e depois se encontrará com o presidente da Indonésia em Moscou.

Segundo Pavel Zarubin, correspondente do Kremlin na emissora, Putin se encontrará com o presidente Imomali Rakhmon em Dushanbe, capital do Tajiquistão. O político é um aliado próximo da Rússia, e o governante mais longevo de um antigo estado soviético. Já no Turcomenistão, o presidente russo participará de uma cúpula de nações com líderes do Azerbaijão, Cazaquistão, Irã e Turcomenistão.

A última viagem conhecida de Putin para fora da Rússia foi uma visita a Pequim no início de fevereiro, onde ele e o presidente chinês Xi Jinping anunciaram um “tratado de amizade” horas antes de ambos comparecerem à cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.