Tropas russas ocupam Sievierodonetsk, cidade-chave na guerra

A cidade de Sievierodonetsk, no leste da Ucrânia, está sob ocupação total do Exército russo no que pode ser considerada a maior derrota dos ucranianos em mais de um mês. A informação da tomada da cidade-chave é do prefeito local Oleksandr Stryuk. Segundo agências internacionais, as Forças Armadas da Ucrânia tratam a batida em retirada como uma estratégia para tentar conter os russos a partir de outra localidade, Lysychansk.

A queda de Sievierodonetsk é o feito militar mais importante para a Rússia desde a tomada do porto de Mariupol, em maio, em uma guerra que se arrasta desde 20 de fevereiro. Pelo lado ucraniano, a avaliação relatada à Deutsche Welle é a de que a ordem de retirada das forças ucranianas da cidade é resultado do temor de que os militares fossem cercados e, por consequência, que a vizinha Lysychansk caia nas mãos dos russos em poucos dias.

Em mensagem divulgada na sexta-feira, 24, no Telegram, o governador da região de Lugansk, Serguei Haidai, disse que Sievierodonetsk foi “quase transformada em escombros” a partir de bombardeios da Rússia. A ideia é que seja facilitada a evacuação de civis da região. A Agência Brasil, com informações da Reuters, afirma que as tropas ucranianas esperam que o desgaste russo com a ocupação da localidade no Donbass deixe as forças adversárias vulneráveis ​​a um eventual contra-ataque.