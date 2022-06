Líderes do G7 anunciam que vão proibir importação de ouro russo

Na abertura da cúpula do G7 neste domingo, 26, os líderes do grupo que reúne as sete nações mais ricas do mundo anunciaram que vão proibir a importação de ouro vindo da Rússia com o objetivo de impactar o financiamento para a guerra contra a Ucrânia. A sanção atinge uma importante fonte de receita do país e sua principal exportação não energética.

Após chegar à Baviera, na Alemanha, onde a reunião é realizada, o presidente norte-americano Joe Biden utilizou sua conta no Twitter para fazer o anúncio. “O G7 anunciará que proibiremos a importação de ouro russo, uma importante exportação que rende dezenas de bilhões de dólares para a Rússia”, publicou. O grupo é formado por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, Itália e Canadá.

The United States has imposed unprecedented costs on Putin to deny him the revenue he needs to fund his war against Ukraine. Together, the G7 will announce that we will ban the import of Russian gold, a major export that rakes in tens of billions of dollars for Russia. — President Biden (@POTUS) June 26, 2022

Em comunicado, o governo do Reino Unido informou que a sanção é a primeira desta natureza aplicada contra um país no mundo e que, com a medida, as restrições de importação do Reino Unido se aplicam, no momento, a mais de £ 13,5 bilhões. Ainda de acordo com o posicionamento, o valor do metal aumentou para a elite russa nos últimos meses, tendo em vista que os oligarcas passaram a comprar barras de ouro para “evitar o impacto financeiro das sanções ocidentais”.

“As medidas que anunciamos hoje atingirão diretamente os oligarcas russos e atingirão o coração da máquina de guerra de Putin”, afirmou o primeiro-ministro Boris Johnson.

No mês passado, o G7 anunciou que eliminaria gradualmente as importações de petróleo da Rússia e não financiaria redes de televisão do país com publicidade.