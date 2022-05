EUA e G7 impõem novas sanções contra a Rússia

Neste domingo (8), os líderes do G7 (Canadá, Itália, Japão, Reino Unido, Alemanha, França e Estados Unidos) se reuniram virtualmente com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para debater possíveis novas sanções contras a Rússia. Novas atitudes nesse sentido incluirão um compromisso do grupo para zerar as importações de petróleo russo por parte do G7, segundo acordo divulgado pela Casa Branca.

Concordou-se ainda com sanções às três maiores redes de televisão da Rússia: o canal Rússia 1, a estação de televisão Russia-1 e a NTV Broadcasting Company. Juntos, eles receberam aproximadamente 300 bilhões de dólares em publicidade de países ocidentais em 2022, de acordo com um funcionário do governo dos Estados Unidos. Agora, empresas norte-americanas estão proibidas de financiar qualquer uma dessas mídias.

As importações de petróleo russo serão gradualmente eliminadas ou até proibidas pelas nações do G7, conforme o comunicado da Casa Branca. Os acordos foram firmados na terceira teleconferência virtual da cúpula neste ano, que se deu no dia em que os europeus comemoram o fim da Segunda Guerra Mundial.

Vale apontar que os Estados Unidos já haviam se comprometido com a proibição da importação do petróleo da Rússia. Para os países da União Europeia, porém, a situação é mais complicada, uma vez que eles são mais dependentes da fonte de energia russa.