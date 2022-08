Putin acusa EUA de alimentar tensões globais e prolongar guerra na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta terça-feira, 16, os Estados Unidos de desestabilizar a ordem mundial, particularmente na Ásia, e de prolongar a guerra na Ucrânia.

Em um vídeo exibido na abertura de uma conferência de segurança internacional em Moscou, Putin disse que Washington está exacerbando as tensões globais ao apoiar a Ucrânia em sua guerra contra a Rússia, bem como alimentando as tensões entre China e Taiwan.

“A situação na Ucrânia mostra que os Estados Unidos estão tentando prolongar esse conflito. E eles agem exatamente da mesma maneira, fomentando conflitos na Ásia, África e América Latina”, disse Putin.

A conferência é organizada pelo ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, e contará com vários painéis focados em questões de segurança global.

“Mais uma vez, os Estados Unidos tentaram deliberadamente colocar lenha na fogueira e agitar a situação em Taiwan. A aventura americana em relação a Taiwan não é apenas uma viagem individual de um político irresponsável, mas parte de uma estratégia intencional e consciente dos Estados Unidos para desestabilizar e tornar caótica a situação na região e no mundo”, declarou o líder russo.

Além da visita da líder da Câmara dos Deputados americana, Nancy Pelosi, na semana retrasada, uma delegação do Congresso dos Estados Unidos chegou a Taipei no último domingo 14 para uma estadia de dois dias. A China reagiu contra as visitas, dizendo que tomaria “contramedidas resolutas em resposta às provocações dos Estados Unidos”.

Putin disse ainda que vê as ações dos Estados Unidos como “uma provocação cuidadosamente planejada”, e um “mundo multipolar” está sendo formado para desafiar o que ele descreveu como hegemonia ocidental.

“Os contornos de uma ordem mundial multipolar estão se formando. Cada vez mais países e povos do mundo estão escolhendo o caminho do autodesenvolvimento livre e soberano com base em sua identidade, tradições e valores”, afirmou.