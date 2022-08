Mais autoridades dos EUA visitam Taiwan, provocando resposta da China

Os militares da China disseram que realizaram mais exercícios perto de Taiwan nesta segunda-feira, 15, devido à visita de um grupo de legisladores dos Estados Unidos à presidente taiwanesa Tsai Ing-wen. Tsai declarou que seu governo está comprometido em manter a estabilidade.

Os cinco legisladores americanos, liderados pelo senador Ed Markey, chegaram a Taipei em uma visita não anunciada na noite de domingo 14. A viagem do grupo de alto alto escalão ocorre após a líder da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, ir a Taipei no início de agosto, o que desencadeou vários dias de exercícios militares chineses.

A unidade militar chinesa responsável pela área adjacente a Taiwan, o Comando de Teatro Oriental do Exército de Libertação Popular, disse que organizou patrulhas conjuntas e exercícios de combate no mar e no espaço aéreo em torno de Taiwan nesta segunda-feira. Segundo o Comando, os exercícios representam “um forte impedimento para os Estados Unidos e Taiwan continuarem a fazer truques políticos e minar a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan”.

O Ministério da Defesa da China disse em um comunicado separado que a viagem dos legisladores infringiu a soberania e a integridade territorial da China e “expõe totalmente a verdadeira face dos Estados Unidos como um destruidor da paz e estabilidade no Estreito de Taiwan”.

“O Exército de Libertação do Povo Chinês continua a treinar e se preparar para a guerra, defende resolutamente a soberania nacional e a integridade territorial, e vai esmagar resolutamente qualquer forma de separatismo de ‘independência de Taiwan’ e interferência estrangeira”, disse o Ministério da Defesa.

A presidente Tsai, em reunião com os legisladores americanos, disse que os exercícios da China afetaram muito a paz e a estabilidade regionais.

“Estamos engajados em estreita cooperação com aliados internacionais para monitorar de perto a situação militar. Ao mesmo tempo, estamos fazendo tudo o que podemos para que o mundo saiba que Taiwan está determinada a salvaguardar a estabilidade e o status quo no Estreito de Taiwan”, disse ela.

O senador Ed Markey disse à líder de Taiwan que “temos a obrigação moral” de fazer tudo para evitar um conflito desnecessário.

“Taiwan demonstrou incrível contenção e discrição durante tempos difíceis”, acrescentou.

O Ministério da Defesa de Taiwan disse que 15 aeronaves chinesas cruzaram a linha mediana do Estreito de Taiwan na segunda-feira, uma barreira não oficial entre os dois territórios, acrescentando que condena os novos exercícios da China e os enfrentará “calmamente”.

No início de agosto, a visita de Pelosi enfureceu a China, que respondeu com testes de lançamentos de mísseis balísticos sobre Taipei pela primeira vez e abandonou algumas linhas de diálogo com Washington, incluindo cooperação militar e na área de mudanças climáticas.

A segunda viagem, por sua vez, foi muito mais discreta do que a de Pelosi. A reunião de Tsai com os legisladores não foi transmitida ao vivo em redes sociais, que é a prática com visitas de convidados estrangeiros de alto escalão. O grupo deixou Taiwan no final da tarde de segunda-feira, e só depois disso o gabinete presidencial divulgou imagens do encontro com Tsai.

Não ficou imediatamente claro para onde eles estavam indo depois de Taiwan.