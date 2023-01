Proteger o meio ambiente não é crime, diz Greta Thunberg após ser presa

Depois de ter sido brevemente detida na Alemanha durante um protesto contra a expansão de uma mina de carvão, a ativista ambiental Greta Thunberg retomou prontamente sua campanha nesta quarta-feira, 18, afirmando “proteger o clima não é um crime”.

“Ontem fiz parte de um grupo que protestou pacificamente contra a expansão de uma mina de carvão na Alemanha. Fomos questionados pela polícia e depois detidos, mas fomos soltos mais tarde naquela noite”, disse Thunberg, cujo paradeiro não está claro, no Twitter.

Yesterday I was part of a group that peacefully protested the expansion of a coal mine in Germany. We were kettled by police and then detained but were let go later that evening.

Climate protection is not a crime.#LuetziBleibt #LuetziLebt #KeepItInTheGround #ClimateJustice

