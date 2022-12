Greta Thunberg ‘nocauteia’ ex-lutador nas redes e viraliza

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A ativista ambiental Greta Thunberg demonstrou que não é boa apenas em fazer barulho para defender o mundo contra as mudanças climáticas. Nesta quarta-feira, a jovem de 19 anos viralizou no Twitter ao responder a uma provocação gratuita do ex-lutador de kickboxing, Andrew Tate.

O atleta de 36 anos, que gosta de se gabar da sua fortuna, exibiu sua frota de carros de luxo e cutucou a sueca que combate os combustíveis fósseis, responsáveis pelo aumento da temperatura no planeta: “Olá @GretaThunberg, tenho 33 carros. Meu Bugatti tem um quad turbo w16 8.0L. Meus dois Ferrari 812 competizione têm 6.5L v12s. Este é apenas o começo. Por favor, forneça seu endereço de e-mail para que eu possa enviar uma lista completa da minha coleção de carros e suas respectivas enormes emissões”, publicou Tate.

A resposta de Greta, que tem mais de um milhão de curtidas na rede social, foi curta, irônica e certeira: “Sim, por favor me esclareça. Envie-me um e-mail para smalldickenergy@getalife.com”. A tradução do “endereço” de e-mail é: energia de pint* pequeno@arrume uma vida.com.

Foi nocaute. Tate está sendo cancelado em diversos países.

yes, please do enlighten me. email me at smalldickenergy@getalife.com https://t.co/V8geeVvEvg — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 28, 2022