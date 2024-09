Princesa Kate volta ao trabalho após concluir quimioterapia

Catherine Middleton, mais conhecida como a princesa Kate do Reino Unido, compareceu na terça-feira 17 ao seu primeiro compromisso oficial desde que revelou que concluiu seu tratamento de quimioterapia.

Casada com o herdeiro do trono britânico, príncipe William, ela retomou o trabalho ao sediar sua primeira reunião do ano no Castelo de Windsor. Desde seu “sumiço” nos primeiros meses de 2024, justificados depois pelo diagnóstico de câncer, ela não havia participado de quase nenhum evento da realeza.

“A Princesa de Gales, Patrona Conjunta, a Fundação Real do Príncipe e da Princesa de Gales, realizou esta tarde uma Reunião de Primeiros Anos no Castelo de Windsor”, disse uma publicação no Court Circular, portal que documenta oficialmente eventos realizados pela família real, sejam eles públicos ou atrás dos muros do palácio.

+ Câncer de Kate e do rei Charles III revela rachaduras na monarquia

Na semana passada, Kate divulgou um vídeo emocionante nas redes sociais confirmando que estava “fazendo o que podia para ficar livre do câncer”. Segundo ela, após terminar a quimioterapia, iniciou uma “nova fase de recuperação com um renovado senso de esperança e apreciação pela vida”.

Continua após a publicidade

A mensagem de vídeo, que mostrou clipes dela com o marido e os três filhos aproveitando o verão inglês juntos, a princesa disse que os últimos nove meses foram desafiadores, mas que estava “ansiosa para voltar ao trabalho e assumir mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder”.

Retomando de onde parou

Nenhum outro detalhe da reunião veio à tona, mas Kate tem se concentrado em programas de desenvolvimento da primeira infância há anos, que seus assessores descreveram no passado como seu “trabalho de vida”.

Em 2021, ela lançou o Centro da Fundação Real para a Primeira Infância e uma de suas principais iniciativas é sua campanha de conscientização pública “Shaping Us” (“nos formando”, em tradução livre), que busca melhorar a educação coletiva sobre a importância dos primeiros cinco anos de vida para a formação dos adultos no futuro.

Kate começou o tratamento de quimioterapia para uma forma não revelada de câncer desde fevereiro. Nos meses seguintes, só fez algumas aparições públicas. Ela se juntou à família para o desfile de aniversário do rei, conhecido como Trooping the Colour, em junho e foi aplaudida de pé um mês depois, quando compareceu à final masculina de tênis no torneio de Wimbledon com sua filha, a princesa Charlotte.

Continua após a publicidade

+ A primeira foto oficial da princesa Kate após sumiço de mais de dois meses

Durante o tratamento, Kate afirmou que trabalhou de forma remota, em casa, mantendo algumas reuniões por Zoom com sua equipe e representantes de sua fundação da primeira infância. Embora ela tenha dito que vai continuar se concentrando em sua recuperação nos próximos meses, acredita-se que possa retomar uma agenda leve de compromissos públicos.

A princesa também deve comparecer ao serviço anual do Remembrance Day, em 11 de novembro, no Cenotáfio em Londres. O evento faz homenagem aos soldados mortos em guerras, mais especificamente na Primeira Guerra Mundial.