Princesa Kate diz que concluiu quimioterapia e está ‘livre do câncer’

A princesa Kate Middleton, do Reino Unido, afirmou nesta segunda-feira, 9, que está “livre do câncer” após concluir um tratamento de quimioterapia. A Princesa de Gales acrescentou que planeja voltar a marcar presença em compromissos públicos da realeza em breve, ainda que de maneira limitada inicialmente.

Em uma mensagem de vídeo divulgada pelo Palácio de Kensington, que mostrou ela e seu marido, o príncipe William, junto com os três filhos do casal caminhando e brincando, Kate disse estar aliviada com o fato de que sua “quimioterapia preventiva” havia terminado após nove meses. Ela caracterizou o período como “incrivelmente difícil” e “assustador” para ela e sua família.

“Agora meu foco será fazer o que puder para continuar livre do câncer”, declarou ela, que, casada com o herdeiro do trono, deve ser a próxima rainha da Inglaterra.

A princesa acrescentou que seu “caminho para a cura e recuperação total é longo”, dizendo que continuará a aproveitar “cada dia como ele vier”. O palácio, informando que o vídeo divulgado nesta segunda-feira havia sido filmado no mês passado em uma praia em Norfolk, afirmou que ela já começou a trabalhar em casa em alguns projetos, e que retomará um “programa leve de compromissos pelo resto do ano”.

Embora Kensington não tenha confirmado sua presença, é provável que um desses compromissos se trate do chamado Domingo da Memória, em 11 de novembro, que marca a data do armistício que pôs fim à cruenta Primeira Guerra Mundial, em 1918. Outra aparição no Natal também é esperada.

Continua após a publicidade

Veja a íntegra da declaração de Kate à imprensa

“À medida que o verão chega ao fim, não posso dizer o alívio que é finalmente ter concluído meu tratamento de quimioterapia. Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família. A vida como você a conhece pode mudar em um instante, e tivemos que encontrar uma maneira de navegar por águas tempestuosas e essa estrada desconhecida.

A jornada do câncer é complexa, assustadora e imprevisível para todos, especialmente para aqueles mais próximos de você. Com humildade, ela também te coloca cara a cara com suas próprias vulnerabilidades de uma forma que você nunca havia considerado antes e, com isso, abre uma nova perspectiva sobre tudo. Acima de tudo, este momento fez com que eu e William nos lembrássemos de refletir e sermos gratos pelas coisas simples, mas importantes da vida, que muitos de nós geralmente tomamos como certas. De simplesmente amar e ser amado.

Agora, meu foco é fazer o que posso para continuar livre do câncer. Embora eu tenha terminado a quimioterapia, meu caminho para a cura e recuperação total é longo e devo continuar a aproveitar cada dia como ele vier. No entanto, estou ansiosa para voltar ao trabalho e assumir mais alguns compromissos públicos nos próximos meses, quando puder. Apesar de tudo o que aconteceu, entro nesta nova fase de recuperação com um renovado senso de esperança e apreciação pela vida. William e eu somos muito gratos pelo apoio que recebemos e tiramos grande força de todos aqueles que estão nos ajudando neste momento. A gentileza, empatia e compaixão de todos nos deixaram mais humildes.

Para todos aqueles que continuam sua própria jornada contra o câncer – eu permaneço com vocês, lado a lado, de mãos dadas. Da escuridão, pode vir a luz, então deixe essa luz brilhar forte.”

Continua após a publicidade

O diagnóstico

Kate revelou que havia sido diagnosticada com câncer em março, em uma mensagem de vídeo publicada após meses de sumiço. A notícia veio logo após seu sogro, o rei Charles, revelar que também tinha um tumor. Desde então, ele já retomou alguns compromissos públicos.

Nenhum dois dois, porém, revelou qualquer detalhe sobre a doença, nem de que tipo de câncer se tratava. Nesta segunda-feira, o Palácio de Kensington se recusou dizer mais sobre o tratamento da princesa, citando seu direito à privacidade médica.

A transparência, ainda que não total, da princesa sobre seu diagnóstico e tratamento, bem como sobre os desafios emocionais que ela e sua família enfrentaram, foram elogiadas por especialistas na área do câncer e por observadores da realeza.