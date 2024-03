A primeira foto oficial da princesa Kate após sumiço de mais de dois meses

A família real britânica divulgou neste domingo, 10, a primeira foto oficial da princesa de Gales, Kate, desde que ela passou por uma cirurgia abdominal, em janeiro.

Na imagem, tirada por seu marido, William, o príncipe de Gales, ela aparece rodeada dos três filhos, George, Charlotte e Louis. A foto é acompanhada de uma legenda com uma mensagem sobre o Dia das Mães, comemorado neste domingo no Reino Unido.

“Obrigada por seus votos e apoio contínuo ao longo dos últimos dois meses. Desejamos a todos um Feliz Dia das Mães”, diz o texto.

Sumiço e boatos

O último compromisso público da princesa foi no Natal de 2023. Em 17 de janeiro, o palácio informou que ela havia se internado em uma clínica londrina para uma “cirurgia abdominal” programada, permaneceria hospitalizada por duas semanas e só retomaria compromissos públicos “depois da Páscoa”. Única dica: não se tratava de problema “canceroso”. Ela entrou e saiu da clínica sem ninguém ver.

No mesmo dia, o mesmo palácio comunicou que o rei Charles se submeteria a um procedimento na mesma clínica para tratar da próstata aumentada, e durante a intervenção constatou-se a existência de “um tipo de câncer” (não especificado) do qual ele está “em tratamento” (não definido). A espiral de conjecturas negativas se intensificou no fim de fevereiro, quando William avisou em cima da hora que não compareceria a um compromisso importante por “questões pessoais”. A partir daí, a fábrica de rumores entrou em ritmo de superprodução.

No campo das fantasias médicas, há quem diga que Kate doou um rim a Charles. Ou que teria se submetido a uma aplicação de gordura para aumentar e firmar o bumbum (o tempo de recuperação bate). Outra turma de imaginação fértil acha que nem internada ela foi e o sumiço se deve a uma crise no casamento — ou William quis se separar e Kate teve uma crise nervosa ou ela descobriu uma traição e estaria exigindo o divórcio.