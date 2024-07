Em segunda aparição pública, Kate Middleton é aplaudida de pé

Em sua segunda aparição após revelar o diagnóstico de câncer, Kate Middleton arrancou aplausos de pé na final masculina do torneio de Wimbledon, em Londres. Patrona do All England Lawn Tennis & Croquet Club (AELTC) de Wimbledon desde 2016, cargo herdado da Rainha Elizabeth II, ela costuma estar presente nas finais do torneio, e na manhã deste domingo, 14, e entregou o troféu de Wimbledon ao bicampeão Carlos Alcaraz e ao vice-campeão Novak Djokovic.

Com sorriso no rosto e a bordo de um modelito roxo, a princesa de Gales estava acompanhada da filha, Charlotte, de 9 anos. O príncipe William não pode comparecer ao torneio por estar em Berlim, na Alemanha, onde acompanha a final de futebol da Eurocopa, entre Inglaterra e Espanha.

Desde que revelou ao mundo ter câncer, Kate está afastada dos compromissos reais e eventos públicos para tratar a doença. Sua primeira aparição após o diagnóstico foi em junho, durante o Trooping The Colour, ao lado do príncipe e dos filhos.