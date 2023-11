Primeiras ambulâncias transportando feridos de Gaza chegam ao Egito

As primeiras ambulâncias para transporte de palestinos feridos da Faixa de Gaza entraram no Egito nesta quarta-feira, 1, através da passagem de Rafah. A fronteira estava fechada para a população do enclave ao sul de Israel, após Tel Aviv declarar um “cerco total” que agravou a situação humanitária no território palestino.

Segundo a agência de notícias AFP, imagens ao vivo de estações de televisão próximas à inteligência de Cairo mostraram ambulâncias entrando no lado egípcio do terminal de Rafah, com objetivo de transportar cerca de 90 dos palestinos mais gravemente doentes e feridos para tratamento em hospitais no Egito.

À emissora americana CNN, o porta-voz do Ministério da Saúde do Egito afirmou que palestinos feridos de Gaza começaram a chegar ao Egito através da passagem de fronteira de Rafah. Segundo a autoridade, “eles estão chegando um por um”.

Israel ordenou o “cerco total” de Gaza após o ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro, que deixou 1.400 mortos, cortando o fornecimento de alimentos, água, medicamentos e eletricidade ao território.

A passagem de Rafah havia sido parcialmente aberta há duas semanas, para permitir a entrada de ajuda humanitária em Gaza, que as Nações Unidas calcularam ser insuficientes para alcançar as necessidades de mais de 2 milhões de palestinos que vivem no enclave.

Embora alguns suprimentos tenham entrado na Faixa de Gaza, até agora, nenhum civil pôde sair.

Também nesta quarta-feira, uma lista com cerca de 500 nomes de estrangeiros foi divulgada, antecipando que essas pessoas podem deixar a Faixa de Gaza, após um acordo mediado pelo Catar. A relação, no entanto, não inclui o nome de nenhum brasileiro.

