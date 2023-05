Presidente do México diz que apoiaria acordo de paz com cartéis

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta quarta-feira, 31, que apoiaria um acordo com os cartéis mais poderosos e violentos do país para tentar conter onda de violência.

AMLO, como é mais conhecido, se manifestou depois que uma ativista, Delia Quiroa, publicou uma carta aberta dirigida a 10 grupos do crime organizado. No texto, ela, que busca seu irmão há mais de 10 anos, pede que os cartéis parem com a prática de “desaparecimento forçado” – quando a vítima não é apenas morta, mas completamente apagado: seus corpos são dissolvidos no ácido ou queimados até virarem cinzas.

Fazendo um apelo à comunhão entre bandidos e vítimas, marcada por tradições como o Dia das Mães e o Dia dos Mortos, Quiroa convocou os cartéis a assinarem “um pacto social para prevenir e erradicar o desaparecimento de pessoas no México e promover a paz”.

“Concordo e espero que alcancemos a paz. É o que todos queremos”, disse AMLO durante entrevista coletiva diária, quando questionado sobre o pacto proposto. “A violência é irracional e vamos continuar buscando a paz, para alcançar a paz e é isso que estamos fazendo. E se houver uma iniciativa deste tipo, claro que a apoiamos.”

“Aprovo tudo o que significa deixar de lado ou não usar a violência”, acrescentou ele. Os membros do cartel “devem assumir responsabilidades e se comportar como bons cidadãos”.

Mais de 100 mil pessoas desapareceram no México desde 1964, a maioria nos últimos 15 anos, desde que o governo da época declarou guerra contra os cartéis. Tornou-se comum a prática de enviar militares para as ruas, na tentativa de derrubar os principais líderes do crime organizado.

López Obrador, eleito por maioria esmagadora em 2018, garantiu que teria uma abordagem diferente e sem confronto. “Abraços, não balas”, disse na época.

Ele também prometeu tirar os militares das ruas, mas na verdade expandiu o financiamento e os poderes do exército, ao mesmo tempo em que criou uma força de Guarda Nacional, também militarizada, com mais de 100 mil soldados.

Seus esforços, contudo, pouco fizeram contra a onda de violência. Mais de 30 mil pessoas foram mortas ao longo do governo de AMLO e mais de 40 mil foram dadas como desaparecidas desde que ele assumiu o cargo, segundo dados do governo.