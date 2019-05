Presidente da Ucrânia se diz chocado com tanto trabalho no governo

O novo presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, disse nesta quinta-feira, 23, que seus primeiros dias como mandatário da Ucrânia foram “um choque”. O ex-comediante queixou-se da quantidade de trabalho.

“Há muito trabalho”, disse Zelenski, de 41 anos, em uma entrevista durante visita à feira internacional do livro de Kiev.

Sem experiência política prévia, Zelenski derrotou o então presidente Petro Poroshenko na eleição de abril passado. À época, o candidato disparou na corrida eleitoral com um discurso anti-sistema e dizendo que iria libertar a política dos poderosos oligarcas. Zelenski também mostrou-se menos combativo que Poroshenko quando o assunto era a Rússia, a maior ameaça para a Ucrânia.

Mas algumas de suas primeiras decisões causaram surpresas e provocaram temores de que ele esteja nas mãos do magnata Igor Kolomoiski, proprietário da emissora que exibe seus programas cômicos. Zelenski nomeou o advogado pessoal de Kolomoiski, Andrei Bogdan, como chefe do gabinete presidencial.

Nesta quinta-feira, Zelenski negou estar sob poder do magnata. Garantiu ainda que os investidores estrangeiros “ligam diariamente para investir dinheiro, contanto que o presidente e o governo puderem garantir que seus direitos estejam protegidos”.

O presidente reiterou sua promessa de mudar o gabinete presidencial do enorme prédio da época soviética, no centro da capital, para outro local. “Não gosto da atmosfera, do prédio”, afirmou. “Vamos pensar no que faremos com isso”, acrescentou, apontando que a mudança pode enfrentar dificuldades.

Zelenski dissolveu o parlamento após tomar posse nesta segunda-feira, 20, e convocou eleições legislativas para o dia 21 de julho. O objetivo do presidente é formar uma base aliada para buscar um cessar fogo com os separatistas russos, na região da Bacia do Rio Don.

(Com AFP)