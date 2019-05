Comediante Volodymyr Zelensky assume a presidência da Ucrânia

O comediante e ator Volodymyr Zelensky foi investido nesta segunda-feira 20 como presidente da Ucrânia, em cerimônia solene na Rada Suprema (parlamento) do país.

Zelensky, de 41 anos, acompanhado de sua mulher Elena e de seus pais, e na presença de vários representantes de governos convidados, jurou seu cargo em frente à presidente do Tribunal Constitucional, Natalia Shaptala.

Em abril, ele, que interpretava um presidente fictício em uma série de TV e não tinha qualquer experiência prévia na política, teve 73% dos votos contra 25% de Petro Poroshenko, presidente até então.

Os candidatos – que trocaram insultos e acusações em um debate realizado em um estádio de futebol em Kiev, na sexta-feira 19 – haviam prometido manter a Ucrânia em um caminho pró-Ocidente.

Mas a vitória de Zelenskiy é uma mudança dramática para um país cujos presidentes anteriores, desde sua independência em 1991, foram políticos experientes, incluindo três ex-primeiros ministros.

Investidores querem garantias de que o vencedor do pleito buscará acelerar as reformas necessárias para atrair investimento estrangeiro e manter o país em um programa do Fundo Monetário Internacional (FMI) que apoiou a Ucrânia em meio à guerra, recessão e desvalorização da moeda.

(Com Reuters e EFE)