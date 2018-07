Presidente da Croácia presenteia May com camisa da seleção

A presidente da Croácia, Kolinda Grabar-Kitarović, presenteou nesta quarta-feira (11) a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, com uma camisa 10 da seleção de futebol croata. Seu nome foi especialmente gravado. Trump também ganhou uma camiseta.

Os mimos foram entregues durante a reunião de líderes da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), em Bruxelas, horas antes de a Croácia derrotar a Inglaterra por 2 a 1 e se classificar para a final da Copa do Mundo. Não há ainda indicações sobre a intenção de Kolinda: se foi uma provocação a May ou um gesto de simpatia.

A própria presidente croata postou no Twitter suas fotos com May e Trump segurando suas respectivas camisetas com estampa em xadrez vermelho e branco, com o nome dos dois líderes políticos nas costas.

Trump recebeu uma com o número 9 que, na Copa do Mundo corresponde à camisa de Andrej Kramarić. No Mundial de 1998, em que a Croácia terminou em terceiro lugar, a mesma camisa foi vestida por Davor Suker, artilheiro daquela edição.

A camisa 10 de May corresponde, na equipe atual, à do meia Luka Modrić. Na partida desta quarta-feira contra a Inglaterra, ele não fez gol.

A presidente croata é uma grande fã de futebol e assistiu, nos estádios russos, aos confrontos de seu país contra a Dinamarca (nas oitavas) e Rússia (nas quartas). Ambas as partidas foram decididas em disputas de pênaltis.

Durante a partida desta quarta contra os ingleses no estádio Luzhniki, o primeiro-ministro croata, Andrej Plenković, esteve presente, enquanto a presidente participava da reunião da Otan.

(Com AFP)