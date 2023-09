Presidenciável de Taiwan propõe doação de pets para impulsionar natalidade

O bilionário Terry Gou, candidato à Presidência de Taiwan, afirmou na sexta-feira, 1, que o problema referente à queda de natalidade da nação insular, uma das menores do mundo, poderia ser contornado com a doação de animais de estimação para gestantes. Na última semana, ele anunciou sua intenção de tornar-se chefe de Estado através de uma campanha independente.

Em um primeiro esforço de campanha, Gou conversou com cidadãos em frente a um templo da cidade de Taipei e defendeu que o declínio no número de nascimentos poderia ser revertido com a ajuda dos peludos. Os altos custos de vida, o acesso restrito às creches e as imposições de gênero estão entre as justificativas de jovens adultos para adiar gestações.

“Dê à luz um filho e eu deixo você criar mais um bichinho”, prometeu Gou, de acordo com a tradução da emissora taiwanesa Formosa TV . “Um gato, um cachorro. Dê à luz dois e eu deixarei você adotar mais dois”.

Enquanto o número de criança despenca, os pets têm tomado espaço na realidade do país. A aposta do presidenciável é de que o interesse progressivo nos animais pode ser utilizado como estratégia de convencimento para novos pais. Em Taiwan, não é preciso de uma autorização governamental para adotar cachorros ou gatos.

“Se não houver taxa de natalidade no futuro, quem cuidará dos nossos amigos peludos?”, disse aos repórteres mais tarde, relatando ter visitado centros de abrigo de animais. “Então eu juntei essas duas questões. Você não pode esperar que eu, sozinho, proponha uma política completa para cada pequeno assunto. Acrescentar e multiplicar amor, esse é o meu objetivo.”

A proposta não foi bem recebida por grupos pró-direitos dos animais e por políticos governistas. Ele, que também participou das eleições de 2020, propôs subsídios governamentais para custear a educação de crianças até aos seis anos. A medida, no entanto, não foi implementada pela presidente eleita Tsai Ing-wen, que deixará o cargo neste ano após dois mandatos.

No aspecto político, as promessas do candidato incluem a melhoria das relações ao longo do Estreito de Taiwan e impulsionar a economia nacional. Ele renunciou ao conselho da Foxconn, fornecedora da Apple a qual foi fundador, no sábado para integrar a corrida presidencial, tendo até novembro para reunir 290 mil assinaturas para garantir sua indicação.

Gou integra a frente de oposição, sendo acompanhado por Hou You-ih, do partido Kuomintang, e de Ko Wen-je, do Partido Popular de Taiwan. Candidato governista, o vice-presidente do país, Lai Ching-te, continua na frente com cerca de um terço das intenções de voto nas sondagens.

