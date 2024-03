Premiê italiana pede indenização de R$ 548 mil após aparecer em pornô fake

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, pediu uma indenização de 100,2 mil euros (cerca de R$ 540 mil) em um julgamento civil que acusa dois homens de terem publicado vídeos pornográficos “deepfake” com seu rosto na internet.

Os réus, um homem de 40 anos e seu pai, de 73, foram rastreados pela polícia através de seus celulares, utilizados para editar os vídeos. Ambos enfrentam acusações criminais de difamação, além do processo civil de Meloni.

Os vídeos mostram montagens hiperrealistas do rosto da primeira-ministra em corpos de atrizes de filmes pornográficos. Eles foram divulgados durante a campanha eleitoral de Meloni, na qual conquistou o cargo de liderança do país, em 2022, pelo partido de extrema direita Irmãos da Itália. Ela é a primeira mulher a ocupar o posto na história da Itália.

Segundo a queixa criminal, algumas das imagens ainda estão circulando na internet e foram visualizadas por milhões de pessoas.

Maria Giulia Marongiu, advogada da primeira-ministra, disse em entrevista à emissora americana CNN que, caso a indenização fosse determinada por um tribunal, todo o montante seria doado ao fundo de vítimas de violência doméstica do Ministério do Interior.

Segundo Marongiu, Meloni, que foi testemunhar em um tribunal da Sardenha em 2 de julho, busca incentivar outras vítimas de pornografia de vingança e pornografia deepfake a denunciarem os autores dessa difamação.

A premiê italiana está longe de ser a única vítima do novo crime. No final de outubro, a atriz mineira Isis Valverde, de 36 anos, registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos do Rio, depois de ter sido avisada que estavam circulando pela internet nudes feitos por meio de um aplicativo que utiliza inteligência artificial para criar montagens.

A atriz israelense Gal Gadot, conhecida por interpretar a Mulher-Maravilha no cinema, teve sua imagem modificada e inserida no contexto de um vídeo pornográfico que viralizou na internet. Outras mulheres que passaram por situações semelhantes foram a cantora Taylor Swift e as atrizes Emma Watson e Scarlett Johansson. A lista cresce dia após dia.