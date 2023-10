Premiê da Itália se separa do companheiro após áudios sexistas vazados

20 out 2023, 10h51

Por Da Redação 20 out 2023, 10h51

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, anunciou nesta sexta-feira, 20, que se separou do seu parceiro, Andrea Giambruno, com quem tem uma filha de 7 anos. O jornalista trabalha na televisão italiana e tem recebido críticas nas últimas semanas por comentários sexistas feitos ao vivo e nos bastidores.

“Minha relação com Andrea Giambruno, que durou quase 10 anos, termina aqui”, escreveu Meloni em suas contas nas redes sociais. “Nossos caminhos divergiram há algum tempo e chegou a hora de reconhecer isso”, acrescentou ela.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Giambruno é apresentador de um programa de notícias transmitido pela Mediaset, parte do grupo de mídia MFE de propriedade dos herdeiros do falecido Silvio Berlusconi, ex-primeiro-ministro e aliado de Meloni.

Nesta semana, outro programa da Mediaset transmitiu dois trechos do quadro de Giambruno, nos quais o jornalista apresenta comportamentos considerados inadequados. No primeiro clipe, ele usa linguagem chula e parece dar em cima de uma colega jornalista.

“Por que não te conheci antes?”, pergunta Giambruno.

Já na segunda gravação, mais explícita, exibida na quinta-feira 19, o jornalista se gaba de ter tido um caso extra-conjugal. Ele também se dirige às colegas mulheres, dizendo que elas podem trabalhar para ele caso participem de uma orgia.

“Como vai, querida? Você sabia que (nome censurado) e eu estamos tendo um caso? Toda a Mediaset sabe disso, e agora você também. Mas buscamos uma terceira participante, porque fazemos ménage. E a quatro também. Você gostaria de fazer parte do nosso grupo de trabalho?”, disse o jornalista em um áudio gravado nos bastidores do seu programa.

Antes do novo escândalo, Giambruno já havia se envolvido em outras polêmicas. Em agosto, virou alvo de críticas por comentários em que culpabilizou as vítimas de um caso de estupro coletivo que ocorreu no país.

“Se você evitar ficar bêbado e perder o juízo, você também pode evitar ter certos problemas de encontrar um lobo”, disse ele durante seu programa.

Na ocasião, a primeira-ministra disse que não deveria ser julgada pelos comentários do companheiro e que futuramente não responderia perguntas sobre o comportamento dele.