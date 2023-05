Preços mundiais de alimentos sobem pela primeira vez em um ano

Os preços mundiais de alimentos subiram em abril pela primeira vez em um ano de acordo com dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO). O número ainda está cerca de 20% abaixo do recorde atingido em março de 2022, após a invasão da Rússia à Ucrânia.

A FAO acompanha as commodities alimentares mais negociadas globalmente e seus índices tiveram uma média de 127,2 pontos no mês passado, contra 126,5 em março.

“À medida que as economias se recuperam de desacelerações significativas, a demanda vai aumentar, exercendo pressão de alta sobre os preços dos alimentos”, disse Maximo Torero, economista-chefe da FAO.

A agência disse que o aumento de abril refletiu preços mais altos de açúcar, carne e arroz, que compensaram quedas nos índices de preços de cereais, laticínios e óleos vegetais. O índice de preços do açúcar subiu 17,6% em relação a março, atingindo seu nível mais alto desde outubro de 2011. A FAO disse que o aumento está relacionado a preocupações com a oferta mais restrita após revisões para baixo nas previsões de produção para Índia e China, juntamente com produções abaixo do esperado anteriormente na Tailândia e na União Europeia.

+ ONU: 258 milhões de pessoas enfrentaram insegurança alimentar em 2022

“O aumento dos preços do arroz é extremamente preocupante e é essencial que a iniciativa do Mar Negro seja renovada para evitar outros picos de trigo e milho”, disse Torero, se referindo a um acordo para permitir a exportação de grãos da Ucrânia via Mar Negro.

+ ONU vai continuar no Afeganistão, apesar de falta de fundos, diz Guterres