Prazo para resgate de time na Tailândia aperta: entre três e quatro dias

O prazo para resgatar os adolescentes presos em uma caverna na Tailândia fica cada vez mais apertado. Autoridades locais afirmam que o ideal seria libertar o grupo dentro de três a quatro dias, pela diminuição do nível de oxigênio, aumento de dióxido de carbono e previsão de novas chuvas.

Segundo informações do jornal The Guardian, Narongsak Osatanakorn, governador de Chiang Rai, disse neste sábado que a operação para drenar água tem sido um sucesso. Contudo, a previsão de novas chuvas preocupa. “Os próximos três a quatro dias serão o período mais favorável para a operação de resgate, usando um dos nossos planos. Se esperarmos muito, não sabemos o quanto vai chover”, disse em coletiva de imprensa. Segundo o governador, um alto índice de chuva teria o efeito de um “tsunami” dentro da caverna.

Dois outros fatores determinam a pressa da ação. O primeiro é a qualidade do ar onde os doze garotos e o treinador de 25 anos estão, que caiu para 15%, sendo que índices saudáveis ficam acima de 21%. “Se o oxigênio cair abaixo de 12%, vai afetar o cérebro. Eles podem entrar em choque.”

Piora a situação o aumento do dióxido de carbono na caverna, exalado pelo próprio time de resgate. “Não importa qual o nível de oxigênio, não sobrevivemos com muito dióxido de carbono, pois nosso sangue fica tóxico”, diz.

“A princípio, pensávamos que as crianças poderiam ficar durante muito tempo. Mas a situação mudou, e agora nos resta um tempo limitado”, declarou o comandante da Marinha, Apakorn Yookongkaew, um dos coordenadores da célula de crise.

Horas de mergulho

No momento, um mergulhador experiente precisa de 11 horas para fazer uma viagem de ida e volta até o local em que estão os jovens: seis de ida e cinco para volta, graças à ajuda da corrente.

O trajeto tem vários quilômetros e inclui passagens estreitas e trechos sob a água. Mas os socorristas evitam se pronunciar a favor de um resgate dos meninos através do mergulho.

No momento, os socorristas dizem que preferem esperar a água baixar e manter o grupo na caverna até que possa ser retirado caminhando, com uma parte mínima de trechos submersos, que seriam percorridos com máscaras.

Esta é a opção privilegiada pelas autoridades, que instalaram um amplo sistema de bombeamento da água, com a ajuda de engenheiros japoneses, e já retiraram da caverna um volume equivalente a mais de 50 piscinas olímpicas.

As tempestades de monção provocaram o bloqueio dos meninos na caverna no dia 23 de junho, quando o grupo decidiu, por um motivo que ainda não está claro, entrar no local depois do treino de futebol.

Ao mesmo tempo, a equipe de resgate procura uma via de entrada a partir do topo da montanha que esteja conectada, ou que seja fácil de conectar com um trabalho de perfuração à parte da caverna em que estão as crianças.