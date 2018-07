Elon Musk oferece ajuda para resgatar meninos em caverna na Tailândia

O bilionário empresário sul-africano Elon Musk anunciou nesta sexta-feira (6) que vai enviar engenheiros de suas companhias SpaceX, Tesla e Boring Co. para ajudar no resgate da equipe de futebol infantil presa em uma caverna na Tailândia.

A oferta de ajuda ocorre em meio a uma crescente sensação de que o tempo se esgota para as 12 crianças e seu treinador presos na caverna inundada há treze dias.

Musk afirmou que enviaria equipes de sua empresa de exploração espacial SpaceX e da empresa de engenharia Boring Co., que está desenvolvendo sistemas de túneis para projetos de transporte.

“Os engenheiros da SpaceX & Boring Co. chegam na Tailândia amanhã para ver se podem ajudar ao governo”, tuitou Musk. “Provavelmente há muitas complexidades que são difíceis de analisar sem estar pessoalmente [no local]”, acrescentou.

As autoridades tailandesas enfrentam fortes chuvas, enquanto tentam encontrar uma maneira de resgatar o grupo, preso há quase duas semanas no complexo de cavernas de Tham Luang, no norte do país, em um episódio que já é noticiado em todo o mundo.

Musk disse que estudava maneiras de tirar a água da caverna ou bombear ar para dentro.

“Talvez valha a pena tentar: inserir um tubo de nylon de 1 metro de diâmetro (ou um conjunto mais curto de tubos para os trechos mais difíceis) através da rede de cavernas e inflar de ar como um castelo inflável”, explicou no Twitter.

Corte transversal de cavernas na Tailândia onde um time de futebol está preso.

Ele escreveu anteriormente que a Boring Co. “tem um geo-radar avançado que é bom o suficiente para cavar buracos”.

Musk, nascido na África do Sul, lançou a fabricante de carros elétricos Tesla e a empresa de neurotecnologia Neuralink, bem como a SpaceX e a Boring Co., e se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo depois de vender a empresa de pagamentos PayPal.

(Com AFP)