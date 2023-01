Por que Rússia e Ucrânia fazem altas apostas para a cidade de Soledar

Desde o início da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, em fevereiro do ano passado, o combate entre a máquina militar do Kremlin e a resistência de Kiev ficou cada vez mais intenso. Desde agosto, contudo, os russos não conseguiram conquistar nenhum ganho substancial.

A captura da cidade de Soledar e suas enormes minas de sal teria valor simbólico, militar e comercial para Moscou. A esperança é que a vitória possa mudar o curso da guerra e eles consigam ainda mais avanços. Mas a situação dentro e ao redor da cidade ainda é insólita, e nem as alegações de conquista da Rússia ou as da Ucrânia puderam ser confirmadas de forma independente.

As forças russas focaram-se em Soledar para tentar tomar a cidade estratégica vizinha, Bakhmut, e a maior região leste de Donbas. Batalhas intensas ocorreram na cidade nos últimos cinco dias, em meio a temperaturas abaixo de zero do inverno rigoroso.

+ Guerra na Ucrânia se intensifica mesmo com a chegada do inverno

Soledar é conhecida mundialmente por suas minas de sal profundas. A ampla rede subterrânea de túneis pode ser importante na estratégia da Rússia, que enfrenta dificuldades para penetrar no território controlado pela Ucrânia.

Além disso, o local pode servir, eventualmente, para fixar unidades militares e armazenar equipamentos, já que ofereceria proteção contra mísseis fornecidos pelos Estados Unidos à Ucrânia. Uma posição segura seria um fator crucial para Moscou em seu ataque à cidade de Bakhmut, que está dentro do alcance de Soledar.

As minas de Soledar também contêm sal e gesso, insumos valiosos que podem fornecer uma importante fonte de receita para qualquer um que as controle e consiga extrair seus recursos. No entanto, a acessibilidade dos túneis subterrâneos é amplamente desconhecida.

Continua após a publicidade

+ Rússia culpa seus próprios soldados por sucesso de ataque da Ucrânia

As unidades do grupo mercenário Wagner, conhecido como o “exército pessoal de Putin”, tornaram-se cada vez mais influentes no conflito da Ucrânia e seu principal financiador, Yevgeniy Prigozhin, anunciou que eles estão por trás dos avanços do Kremlin na cidade.

De acordo com Prigozhin, os mercenários são os únicos combatentes russos em Soledar, embora o ministério da Defesa diga que o exército formal da Rússia também participa das batalhas.

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que a luta continua na cidade e Kiev insiste que os russos não conseguiram obter controle total.

+ Rússia renova ataques na Ucrânia e enterra ‘plano de paz’ de Zelensky

Anteriormente, a inteligência britânica informou que os soldados russos e os mercenários do grupo Wagner provavelmente assumiram o controle da maior parte de Soledar após quatro dias de avanços. Mas comentários de Prigozhin sugerem que o controle russo ainda é incompleto, devido à menção de lutas ativas no centro da cidade.

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, substituiu o general no comando das forças russas na Ucrânia, Sergei Surovikin, nesta quarta-feira, 11, após três meses no cargo. O Ministério da Defesa alegou que as mudanças foram projetadas para aumentar a eficácia do gerenciamento de operações militares. O órgão destacou que Surovikin agora servirá como assessor de Gerasimov.