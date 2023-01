Soledar: Ucrânia nega que Rússia tenha conquistado cidade no leste

Os militares da Ucrânia negaram nesta quarta-feira, 11, que as forças russas tenham cercado e capturado a cidade de Soledar, no leste do país, após alegações do chefe do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, de que a cidade estava sob controle russo.

“Os russos dizem que [Soledar] está sob seu controle, não é verdade”, disse Serhiy Cherevatyi, porta-voz do Grupo Oriental das Forças Armadas da Ucrânia.

A conquista de Soledar e suas enormes minas de sal pela Rússia teria valor simbólico, militar e comercial para a Moscou. Mas a situação dentro e ao redor da cidade ainda parecia insólita, e nenhuma das alegações pôde ser verificada de forma independente.

Prigozhin divulgou uma foto sua com um grupo de combatentes russos e um tanque, que ele disse ter sido tirada em um dos túneis de uma mina de sal no sudoeste da cidade. O líder mercenário também insistiu que apenas algumas unidades de sua companhia paramilitar – muitos deles prisioneiros que receberam perdões em troca de lutar na guerra – estiveram envolvidas na batalha pela cidade.

A vice-ministra da Defesa da Ucrânia, Hanna Maliar, afirmou que “duras batalhas estão acontecendo para manter Soledar” sob controle ucraniano.

“O inimigo não presta atenção às grandes perdas de seu pessoal e continua atacando ativamente. As abordagens para nossas posições estão simplesmente repletas de corpos de combatentes inimigos mortos”, disse Maliar.

No entanto, o resumo matinal dos militares ucranianos fez apenas uma menção a Soledar, listando a cidade como uma das várias áreas sendo bombardeadas na região de Donetsk.

As forças russas se focaram em Soledar para tentar tomar a cidade estratégica vizinha, Bakhmut, e a maior região leste de Donbas. Batalhas intensas ocorreram na cidade nos últimos cinco dias, em meio a temperaturas abaixo de zero do inverno rigoroso.

Prigozhin afirmou na noite de terça-feira 10 ter tomado a cidade inteira, cercando as forças ucranianas no centro.

“As unidades do grupo Wagner assumiram o controle de todo o território de Soledar. O número de presos será anunciado amanhã”, acrescentou, sem dar mais detalhes.

Enquanto analistas militares ocidentais localizaram geograficamente as unidades russas no centro da cidade, onde combates intensos pelo principal prédio administrativo estão ocorrendo, parecia mais questionável se a Rússia conquistou o sudoeste da cidade, onde a Ucrânia recentemente montou uma defesa perto das minas de sal.

O Ministério da Defesa britânico disse anteriormente que os soldados russos e os mercenários do grupo Wagner provavelmente assumiram o controle da maior parte de Soledar após quatro dias de avanços. Mas o comentário de Prigozhin sugere que o controle russo ainda é incompleto, devido à menção de lutas ativas no centro da cidade.

Na noite de terça-feira, a inteligência britânica afirmou que “mesmo depois de sofrer perdas colossais, a Rússia ainda está tentando loucamente tomar Soledar – lar da maior mina de sal da Europa”.

Segundo a Ucrânia, suas forças ainda resistem a ondas ataques em Soledar, enquanto as forças russas buscam sua primeira vitória no campo de batalha em meses.

O Instituto para o Estudo das Guerras também foi cauteloso com as reivindicações russas, observando que mesmo sua queda poderia não ser suficiente para a Rússia conquistar a vizinha Bakhmut.

“Mesmo considerando as reivindicações russas mais generosas, a captura de Soledar não significaria um cerco imediato a Bakhmut. O controle de Soledar não permitirá necessariamente que as forças russas exerçam controle sobre as linhas de comunicação terrestres críticas da Ucrânia em Bakhmut”, avaliou o centro de pesquisas na terça-feira 10.

A conquista de Soledar seria, no entanto, o ganho mais substancial da Rússia desde agosto, após uma série de retiradas humilhantes durante grande parte do segundo semestre de 2022. As forças russas lutam há meses para capturar Bakhmut.

Mas qualquer vitória teria um custo enorme, com ambos os lados sofrendo pesadas perdas nos combates mais intensos desde que a Rússia invadiu a Ucrânia há quase 11 meses. O governo de Kiev divulgou fotos nos últimos dias mostrando o que diz serem dezenas de soldados russos mortos espalhados em campos enlameados pela neve.