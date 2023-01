Defesa britânica cita primeiro grande avanço da Rússia na Ucrânia em meses

O Ministério da Defesa britânico afirmou nesta terça-feira, 10, que a Rússia capturou a maior parte da cidade mineradora de Soledar, no leste da Ucrânia. Caso seja confirmado, este seria o primeiro ganho significativo para os russos desde agosto do ano passado, após uma série de retiradas de combate no segundo semestre.

Segundo a agência de notícias Reuters, as forças russas lutam há meses para capturar a cidade vizinha de Bakhmut, a poucos quilômetros do sudoeste. O Ministério da Defesa britânico destacou que as tropas russas e combatentes da Wagner, uma empresa mercenária fundada por Yevgeny Prigozhin, aliado de Vladimir Putin, “provavelmente controlam a maior parte do assentamento” de Soledar após quatro dias de avanços.

A captura de Bakhmut, de acordo com Moscou, seria um grande passo para assumir o controle total da região ucraniana de Donetsk, uma das quatro províncias que anexou há dois meses, com base em referendos vistos como ilegais pela comunidade internacional.

“A tomada de Soledar é muito provavelmente um esforço para envolver Bakhmut pelo norte e interromper as linhas de comunicação ucranianas”, disse o Ministério da Defesa britânico em um briefing diário de inteligência.

O Ministério da Defesa da Rússia não mencionou Soledar ou Bakhmut em uma coletiva de imprensa na segunda-feira.

Nos últimos dias, Kiev divulgou fotos que mostram dezenas de soldados russos mortes em campos lamacentos. O grande estrago causado mostra que ambos os lados terão um custo enorme, com tropas sofrendo grandes perdas em um dos combates mais intensos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro do ano passado.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconheceu em discurso que a situação em Soledar era “difícil”, mas disse que os defensores ucranianos ganharam mais tempo e Kiev acabaria expulsando os russos de toda a região industrial do leste de Donbass.

“E o que a Rússia queria ganhar lá? Tudo está completamente destruído, quase não resta vida. E milhares de pessoas foram perdidas: toda a terra perto de Soledar está coberta de cadáveres dos ocupantes e cicatrizes das greves. É assim que a loucura se parece”, afirma o presidente ucraniano.

De acordo com o porta-voz das forças do leste da Ucrânia, Serhiy Cherevaty, Soledar foi atingida ao menos 86 vezes por artilharia nas últimas 24 horas. Ele comparou as táticas russas à Primeira Guerra Mundial, que eles lançavam um grande número de homens na batalha terrestre para absorver pesadas perdas.

