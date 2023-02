Por vítimas do terremoto, torcedores turcos jogam brinquedos no gramado

Uma partida de futebol entre os times Beşiktaş e Antalyaspor para a Superliga turca foi palco de uma manifestação inusitada no último domingo, 26. Em uma demonstração de apoio às crianças afetadas pelo terremoto que afetou a Turquia e a Síria no dia 6 de fevereiro, torcedores jogaram bichos de pelúcia no campo.

Brinquedos de pelúcia de todas as cores encheram o estádio Vodafone Park quando a partida foi paralisada aos quatro minutos e 17 segundos, para corresponder ao horário em que o terremoto atingiu o sudeste da Turquia: 4h17 do horário local. As pelúcias vão ser enviadas pelo Beşiktaş para crianças afetadas pelo terremoto, que matou cerca de 50 mil pessoas na Turquia e na Síria.

Enquanto a tela do placar piscava com referências às 11 províncias turcas afetadas, os jogadores recolhiam os brinquedos arremessados pela arquibancada. A atitude dos torcedores foi louvada por fãs de futebol de todo o mundo e gerou elogios nas redes sociais.

TURKISH FANS HELP CHILDREN IMPACTED BY EARTHQUAKE 🇹🇷❤️ Amazing scenes at Besiktas, as fans flood the pitch with stuffed animals and toys for the thousands of children affected by the tragic earthquake in Turkey. Football as healing, positive force.pic.twitter.com/GinRRIA0il — Men in Blazers (@MenInBlazers) February 26, 2023

Além das homenagens, alguns torcedores também aproveitaram para gritar palavras de ordem como “renúncia do governo” em protesto ao que dizem ter sido uma lenta resposta oficial ao desastre. Parte da população turca viu a resposta da administração do presidente Recep Tayyip Erdogan como ineficaz.

Em algumas áreas, existem relatos de demora para a chegada de equipes para retirar dezenas de corpos dos escombros. Segundo moradores, muitas vezes, o fedor de corpos em decomposição se espalhava pela região.

O chefe do Partido do Movimento Nacionalista (MHP), Devlet Bahçeli, que também é apoiador de Erdogan, anunciou que encerrou sua filiação ao Beşiktaş devido aos cânticos antigovernamentais e ainda solicitou que os jogos passassem a ser disputados sem torcedores. No último sábado, 25, torcedores do Fenerbahçe, durante uma partida do time contra o Konyaspor, também cantaram músicas e palavras de ordem pedindo a renúncia do governo.

Nesta segunda-feira, 27, Erdogan veio à público nas redes sociais afirmar que impactos do terremoto vão ser resolvidos pelo governo em um ano, incluindo a recuperação de todas as fábricas, negócios e lojas.

“Não podemos permitir que nossas cidades, que acolheram civilizações milenares e onde vivemos em fraternidade por milênios, se esvaziem ou sofram mudanças estruturais”, disse o presidente turco em sua conta no Twitter.