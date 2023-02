Após 46 operações, missão humanitária brasileira retorna da Turquia

A missão humanitária brasileira de busca e resgate enviada pelo Brasil à Turquia, no dia 6 deste mês, retornará ao Brasil nesta sexta-feira, 24, após quase vinte dias apoio às vítimas dos terremotos que atingiram o território turco.

A equipe se concentrou em operações de busca e resgate, a pedido do governo turco, nas cidades de Kahramanmaras e de Hatay. No total, foram realizadas 46 operações de busca e salvamento e 74 atendimentos médicos.

O principal ponto de busca do grupo foi nos escombros de um prédio de nove andares, que desabou depois dos intensos tremores que também atingiram a Síria. Até o momento, mais de 47 mil pessoas morreram devido à tragédia.

Segundo o Itamaraty, “as operações conduzidas pelas equipes brasileiras foram reconhecidas e elogiadas pelas autoridades turcas”. Além disso, os membros da missão apoiaram ações humanitárias de assistência pós-desastre, como distribuição de cestas básicas e atendimento médico.

A mesma equipe de bombeiros brasileiros que trabalha na Turquia atuou nos últimos acontecimentos calamitosos no Estado e no Brasil, como em Mariana, em 2015, Brumadinho, em 2019, Itabuna, em 2021, e diversas outras no território capixaba, como no desabamento de edificação em Vila Velha, em 2022.

Embora as autoridades do país tenham alertado que as chances de encontrar pessoas vivas debaixo dos escombros estão se tornando menores, alguns sobreviventes que ficaram soterrados por mais de 170 horas foram resgatados.

Junto aos bombeiros militares estava a cadelinha Case, uma pastora alemã de sete anos, que atua na localização de vítimas desde 2016, quando foi certificada para esta modalidade. Ela já participou de operações em diversos desastres no Brasil, entre eles Petrópolis, no Rio de Janeiro, onde localizou 23 vítimas após um desastre ambiental no ano passado.

O grupo foi coordenado pelo Ministério das Relações Exteriores, por meio da Agência Brasileira de Cooperação, integrada pelo Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, de Minas Gerais e do Espírito Santo.