Turquia: socorristas resgatam mulher presa em escombros por uma semana

Uma mulher que ficou presa sob os escombros por 175 horas na província de Hatay, na Turquia, foi resgatada nesta segunda-feira, 13, uma semana após o forte terremoto no país.

Imagens divulgadas pelo município de Istambul mostraram a mulher, identificada como Naide Umay, sendo levantada em uma maca. A equipe de resgate incluiu funcionários do corpo de bombeiros de Istambul e mineiros turcos, que estão entre os milhares de trabalhadores que ajudam nas operações de busca e resgate.

