Policial morre após motorista avançar contra barreira no Capitólio nos EUA

Um dos agentes de segurança do Capitólio, como é conhecido o Congresso dos Estados Unidos, em Washington (DC), morreu na tarde desta sexta-feira (2), após um motorista o atropelar ao avançar contra uma barreira de segurança do local. Outro policial que também protegia o local ficou ferido.

O condutor do carro também morreu após ter sido baleado pelas forças de segurança. A área passou a tarde isolada sem que ninguém pudesse entrar ou sair do perímetro de segurança.

O policial morto foi identificado como William “Billy” Evans, e integrava a polícia do Capitólio há 18 anos. A corporação não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do outro agente ferido na ação. O motorista do carro foi identificado como Noah Green, segundo a emissora NBC. Ele tem 25 anos e é natural do estado de Indiana.

UPDATE: Here is the latest information. pic.twitter.com/GOVaMv8EXk — U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) April 2, 2021

Por causa do crime, as autoridades fecharam o complexo de edifícios onde fica o Senado alegando “ameaça à segurança”. O fechamento durou pouco mais de duas horas e afetou também duas ruas do centro de Washington. Como o Congresso está em recesso nesta sexta-feira, a região apresentava circulação tranquila até o atropelamento e havia poucas pessoas no local.

Não há ainda qualquer informação sobre a motivação do crime nem se houve ligações deste atropelamento com a invasão ao Capitólio por apoiadores do ex-presidente Donald Trump no dia 6 de janeiro.