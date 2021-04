Capitólio dos EUA sob alerta máximo após carro avançar sobre barreira

O Capitólio dos Estados Unidos está cercado por forças de segurança, incluindo o FBI, após um suspeito avançar de carro contra uma barreira de segurança na manhã desta sexta-feira (2)

Segundo testemunhas contaram à rede de TV CNN, o homem saiu do veículo portando uma faca. A polícia agiu e atirou no suspeito, que está sob custódia no momento.

A emissora afirma ainda que os dois policiais e o suspeito foram levados para hospitais nas proximidades. Segundo informações divulgadas pela rede NBC, o homem morreu no hospital.