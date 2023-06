PF prende facção voltada à imigração ilegal de brasileiros para os EUA

Uma operação da Polícia Federal desarticulou nesta segunda-feira, 5, um grupo criminoso especializado em em levar brasileiros para os Estados Unidos ilegalmente. Ao todo, os agentes cumprem sete mandados de busca e apreensão, três mandados de prisão preventiva e um mandado de prisão temporária em quatro cidades de Minas Gerais e São Paulo.

O grupo é investigado pela elaboração de um esquema de emigração ilegal de brasileiros, conhecido como “cai-cai”, quando o indivíduo é detido ou se entrega para agentes do Departamento de Proteção de Fronteiras americano (CBP, na sigla em inglês). A partir daí, o imigrante sem papéis pode ser liberado para responder ao processo em liberdade condicional, ou fica detido à espera da deportação.

O grupo costumava ameaçar os familiares das pessoas que não pagaram as quantias combinadas para fazer a perigosa viagem ao exterior.

Os investigadores descobriram que mais de 250 brasileiros, incluindo aproximadamente 100 menores de idade, migraram ilegalmente com ajuda da associação criminosa atravessando a fronteira do México com os Estados Unidos. Durante a viagem, esses indivíduos ficaram vulneráveis aos riscos do trajeto, que corta selva e deserto, e das ações dos criminosos que os conduziam até o território americano.

A ação faz parte de um conjunto de esforços para combater a imigração ilegal. A Polícia Federal disse que também bloqueou aproximadamente R$ 26 milhões movimentados pelos criminosos.

Os membros da associação criminosa vão responder por promoção de migração ilegal, inclusive de crianças ou adolescentes, e por associação criminosa, com penas chegando a 14 anos de prisão.