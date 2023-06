Caças perseguem avião nos EUA e causam estrondo supersônico na capital

A polícia do estado da Virgínia, nos Estados Unido, disse nesta segunda-feira, 5, que um avião invadiu o espaço aéreo da capital americana, Washington, D.C., foi perseguido por caças da Força Aérea e depois caiu nas montanhas da Virgínia. Nenhum sobrevivente foi encontrado no local do acidente, acrescentou a polícia.

Os moradores da capital ficaram consternados devido ao estrondo supersônico causado pela perseguição da aeronave errante, identificada como uma Cessna Citation. Segundo a agência de notícias Reuters, quatro pessoas estavam a bordo do avião, capaz de transportar de sete a 12 passageiros.

Depois de várias horas, os socorristas chegaram ao local do acidente, mas não encontraram ninguém vivo, disse a Polícia do Estado da Virgínia em um comunicado.

De acordo com o site de rastreamento de voos Flight Aware, o Cessna foi registrado na empresa Encore Motors de Melbourne, Flórida. O proprietário do Encore, John Rumpel, disse ao jornal americano The Washington Post que sua filha, um neto e sua babá estavam a bordo.

“Não sabemos nada sobre o acidente”, disse Rumpel ao Post. “Estamos conversando com a Força Aérea agora”, acrescentou.

Os militares americanos tentaram entrar em contato com o piloto, mas ele não respondeu, até que o Cessna caiu perto da Floresta Nacional George Washington, na Virgínia, comunicou o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (NORAD). A Reuters apurou que a aeronave parecia estar voando no piloto automático.

“[Os caças] foram autorizados a viajar em velocidades supersônicas e um estrondo sônico pôde ter sido ouvido por moradores da região”, disse o comunicado da NORAD.

O Cessna decolou do Aeroporto Municipal de Elizabethton, no Tennessee, e tinha como destino o Aeroporto MacArthur de Long Island, em Nova York, informou a Força Aérea em comunicado. De acordo com o Flight Aware, o avião parece ter chegado à área de Nova York, mas depois fez uma curva de quase 180 graus.

Incidentes envolvendo pilotos não responsivos já ocorreram antes nos Estados Unidos. O jogador de golfe Payne Stewart morreu em 1999 junto com outras quatro pessoas depois que a aeronave em que ele estava voou milhares de quilômetros sem qualquer resposta. O avião acabou caindo em Dakota do Sul, sem sobreviventes.

Nesse caso, o avião perdeu pressão na cabine, fazendo com que os passageiros perdessem a consciência devido à privação de oxigênio.